İzmir'de kısıtlamasının ilk gününde kenti sessizlik sardı - Son Dakika

İzmir'de kısıtlamasının ilk gününde kenti sessizlik sardı

05.12.2020 09:40

İzmir'de kısıtlamasının ilk gününde kenti sessizlik sardı Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İzmir'i sessizlik sardı.

İzmir'de kısıtlamasının ilk gününde kenti sessizlik sardı

İZMİR - Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İzmir'i sessizlik sardı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Covid-19 tedbirleri kapsamında tüm yurtta hafta sonunun tamamı için sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Cuma akşamı saat 21.00 itibari ile İzmir'de de uygulanmaya başlayan kısıtlama ile birlikte, kısıtlamadan muaf olacak iş alanlarında çalışanlar dışında tüm vatandaşlar evlerinde kalırken, kente sessizlik hakim oldu. Cumartesi sabahının ilk ışıklarıyla birlikte şehrin en işlek meydan, cadde ve bulvarları boş kaldı. Özellikle kentin simge noktalarında yaya yoğunluğunun olduğu Cumhuriyet Meydanı ve Gündoğdu Meydanı sessizliğe bürünürken, trafik yoğunluğunun fazla olduğu Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Ankara Caddesi'nde ise az sayıda araç geçişinin olduğu gözlemlendi.

İzmir'de kısıtlamasının ilk gününde kenti sessizlik sardı
İzmir'de kısıtlamasının ilk gününde kenti sessizlik sardı
İzmir'de kısıtlamasının ilk gününde kenti sessizlik sardı
İzmir'de kısıtlamasının ilk gününde kenti sessizlik sardı

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, İzmir, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de kısıtlamasının ilk gününde kenti sessizlik sardı - Son Dakika


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