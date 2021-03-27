İzmir'de kısıtlamasız cumarteside sahil kesiminde hareketlilik gözlendi - Son Dakika

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede "kontrollü normalleşme" sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı cumartesi gününde sahil kesimi ve parklarda yoğunluk yaşandı.

Güneşli havanın etkisiyle özellikle Kordonboyu, Güzelyalı, Karşıyaka sahilini tercih eden İzmirliler, yürüyüş yaptı, çimlerde oturdu, bisiklete bindi. Akşam üstü saatlerinde artan yoğunlukta bazı kişilerin maske ve mesafe kurallarına dikkat etmediği gözlendi.

Öte yandan, sahildeki restoranlarda da saat 19.00'a kadar yoğunluk yaşandığı görüldü. Devriye görevi yapan polis ekipleri, vatandaşlara tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulundu.