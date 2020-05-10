İzmir'de kısıtlamaya uymayan 669 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika

İzmir'de korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında kararlaştırılan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 669 kişiye toplam 1 milyon 496 bin 357 lira idari para cezası kesildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik il merkezi ve ilçelerde yürüttüğü denetimleri sürdürüyor. Alınan bilgiye göre bu denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı cuma gece yarısından bugün saat 12.00'ye kadar 669 kişiye işlem yapıldı. Kısıtlamaya uymayan 669 kişiye toplam 1 milyon 496 bin 357 lira idari para ceza kesildiği öğrenildi. - İZMİR