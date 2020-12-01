İzmir'de kısıtlılık saatleri ve hafta sonlarına özel toplu ulaşım düzenlemesi - Son Dakika

İzmir'de kısıtlılık saatleri ve hafta sonlarına özel toplu ulaşım düzenlemesi

01.12.2020 17:40
İzmir'de kısıtlılık saatleri ve hafta sonlarına özel toplu ulaşım düzenlemesi, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları, sefer planlarını İçişleri Bakanlığının pandemiyle mücadele kapsamında aldığı kararlar uyarınca yeniden düzenledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları, sefer planlarını İçişleri Bakanlığının pandemiyle mücadele kapsamında aldığı kararlar uyarınca yeniden düzenledi. Sağlık çalışanlarına özel güzergahlarda hizmet veren altı özel otobüs servisi de her gün belirli saatlerde seferlerine devam edecek.

İçişleri Bakanlığının korona virüs ile mücadele kapsamında çıkardığı son genelge uyarınca, hafta içi saat 21.00'den sonra ve hafta sonları tüm gün sokağa çıkma kısıtlılığı uygulanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü, İzmir Metro ve Tramvay A.Ş. ile İZDENİZ Genel Müdürlüğü, sefer tarifelerinde kısıtlılık saatlerine ve günlerine özel düzenlemeler yaptı. TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla işletilen İZBAN'da da sokağa çıkma kısıtlılığı saatlerine uygun planlama yapıldı.

Hafta içi 21.00'e kadar normal düzen

Tüm hatlarda hafta içi günlerde saat 21.00'e kadar mevcut sefer planları uygulanacak. ESHOT otobüsleri, hafta içi saat 21.00'den sonra ve hafta sonları 89 ana hatta seferlerine devam edecek. İZBAN'da 21.00'den sonra günün son seferine kadar 24 dakikada bir sefer uygulamasına geçilecek. Metro ile Konak ve Karşıyaka tramvaylarında hafta içi 21.00-00.20 saat diliminde seferler 30 dakikada bir yapılacak. Hafta sonları ise üç sistemde de seferler 06.00-00.20 saatleri arasında 30 dakikada bir gerçekleştirilecek. İZDENİZ'de hafta içi günlerde 21.00 ve 22.00 saatlerinde Bostanlı-Karşıyaka-Konak ring seferleri yapılacak. Konak-Karşıyaka-Bostanlı ring seferleri ise 21.30 ve 22.30'da olacak. Bostanlı-Üçkuyular hattında 21.30'da Bostanlı'dan; 22.00'de Üçkuyular'dan "yolcu gemisi" kalkacak. Cumartesi ve pazar günleri Bostanlı-Karşıyaka-Konak hattında ring seferleri yapılacak. Gemiler, Bostanlı'dan 08.00-11.00-14.00-17.00-20.00; Konak'tan ise 08.30-11.30-14.30-17.30-20.30 saatlerinde kalkacak.

Sağlıkçılara özel altı hat

ESHOT Genel Müdürlüğünün, sağlık çalışanları için ücretsiz tahsis ettiği altı özel servis de hastanelerin vardiya saatlerine uygun olarak hafta boyunca her gün seferlerine devam edecek. "Sağlık Görevlileri İçindir" yazılı tabelanın bulunduğu otobüsler; Buca, Gaziemir, Güzelbahçe, Karşıyaka ve Yenişehir'den sabah ve akşam belirli saatlerde karşılıklı seferler yapıyor. Güzergah bilgileri ve sefer saatleri şöyle:

Buca servisi

Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı'ndan hareket edecek servis aracı; Buca Üçkuyular, Özmen Caddesi, Seyfi Demirsoy Hastanesi, Forbes Caddesi, Cemil Şeboy Caddesi, Koşu Yolu Caddesi, Şirinyer, Mehmet Akif Caddesi, Yeşillik Caddesi, Eski İzmir Caddesi, Ali Rıza Avni Bulvarı, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi, Polat Caddesi, İKÇÜ Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi güzergahını takip edecek. Araçlar; Gediz'den 06.15/ 14.15; İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinden 07.15/ 15.15 saatlerinde hareket edecek.

Gaziemir servisi

Gaziemir otobüs son durağından hareket edecek servis aracı; 80 Sokak, 73 Sokak, Abdülhamit Yavuz Caddesi, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi, Önder Caddesi, Akçay Caddesi, Yeşillik Caddesi, Halide Edip Adıvar Caddesi, 2904/1 Sokak, Saim Çıkrıkçı Caddesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ordu Caddesi, Mızraklı Caddesi, Polat Caddesi, İKÇÜ Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İhsan Alyanak Caddesi, Hıfzıssıhha Kavşağı, İnönü Caddesi, F.Altay Meydanı, Mithatpaşa Caddesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi (DEÜ) güzergahını takip edecek. Araçlar; Gaziemir son duraktan 07.30; DEÜ Hastanesinden 08.30/ 16.30 saatlerinde hareket edecek.

Güzelbahçe servisi

Güzelbahçe otobüs son durağından hareket edecek servis otobüsü; 565 Sokak, Erler Caddesi, Şehit Kemal Caddesi, 884 Sokak, Seferihisar Caddesi, Mithatpaşa Caddesi, DEÜ Hastanesi, F. Altay Meydanı, İnönü Caddesi, Hıfzıssıhha Kavşağı, İhsan Alyanak Caddesi, Polat Caddesi, İKÇÜ Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mızraklı Caddesi, Ordu Caddesi, Saim Çıkrıkçı Caddesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi güzergahını takip edecek. Araçlar; Güzelbahçe son duraktan 07.00; Bozyaka Hastanesinden 08.15/ 16.30 saatlerinde hareket edecek.

Karşıyaka Girne servisi

Karşıyaka Girne Caddesi'ndeki fast food markasının dükkanı önünden kalkacak servis otobüsü; Girne Bulvarı, Anadolu Caddesi, Egekent Kavşağı, Anadolu Caddesi, Çiğli Altgeçit, Havaalanı Caddesi, 8780/1 Sokak, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Ata Sanayi Semt Polikliniği güzergahını takip edecek. Araçlar; Girne fast food markasnın dükkanı önünden 07.50; Çiğli Bölge Eğitim Hastanesinden 16.30 saatlerinde hareket edecek.

Karşıyaka Egekent 2 Servisi

Egekent 30 Ağustos Mahallesinden hareket edecek servis otobüsü; İzmir-Çanakkale Yolu, Anadolu Caddesi, Şemikler Kavşağı, Erdoğan Akkaya Sokak, Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Ordu Bulvarı, Bestekar Yusuf Nalkesen Sokağı, Cihat Kora Anadolu Lisesi, Ordu Bulvarı, Girne Bulvarı, Cemal Gürsel Caddesi, Anadolu Caddesi, Altınyol, Liman Caddesi, Halkapınar, Pakistan Bulvarı, Gıda Çarşısı 1202/2 Sokak, Gaziler Caddesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi güzergahını takip edecek. Araçlar; Egekent 2 son duraktan 07.00; Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinden 16.30 saatlerinde hareket edecek.

Halkapınar - Kemer Servisi

Halkapınar Aktarma Merkezinden hareket edecek servis otobüsü; Pakistan Bulvarı, Gıda Çarşısı 1202/2 Sokak, Gaziler Caddesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, Kemer Aktarma Merkezi güzergahını takip edecek. Araçlar; Halkapınar'dan 06.45/ 08.30; Kemer'den 07.15/ 09.15 saatlerinde hareket edecek. - İZMİR

İzmir'de kısıtlılık saatleri ve hafta sonlarına özel toplu ulaşım düzenlemesi
İzmir'de kısıtlılık saatleri ve hafta sonlarına özel toplu ulaşım düzenlemesi
İzmir'de kısıtlılık saatleri ve hafta sonlarına özel toplu ulaşım düzenlemesi

Araştırma Hastanesi, Karşıyaka, araştırma, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de kısıtlılık saatleri ve hafta sonlarına özel toplu ulaşım düzenlemesi - Son Dakika


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