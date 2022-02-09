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İzmir'de kıskıvrak yakalanan uyuşturucu tacirleri tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de kıskıvrak yakalanan uyuşturucu tacirleri tutuklandı

09.02.2022 18:40
İzmir'de kıskıvrak yakalanan uyuşturucu tacirleri tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanan uyuşturucu satıcıları, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanan uyuşturucu satıcıları, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında kimliği belirlenen M.N.C., S.D., V.S. ve M.Ç. adlı 4 şüphelinin bir araç içerisinde olduğu ve ilçe merkezinde bulunduğu öğrenildi. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araca operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin üzerinden bir miktar metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı. - İZMİR

İzmir'de kıskıvrak yakalanan uyuşturucu tacirleri tutuklandı

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Uyuşturucu, Ödemiş, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de kıskıvrak yakalanan uyuşturucu tacirleri tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de kıskıvrak yakalanan uyuşturucu tacirleri tutuklandı - Son Dakika
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