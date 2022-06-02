İzmir'de kıyı ve deniz temizliğinde 40 dakikada 400 kilogram atık toplandı - Son Dakika
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İzmir'de kıyı ve deniz temizliğinde 40 dakikada 400 kilogram atık toplandı

02.06.2022 14:58
İzmir'de kıyı ve deniz temizliğinde 40 dakikada 400 kilogram atık toplandı

İzmir'in Urla ilçesinde, öğrenci ve gönüllüler 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında kıyı iledeniz dibinde temizlik yaptı.

İzmir'in Urla ilçesinde, öğrenci ve gönüllüler 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında kıyı iledeniz dibinde temizlik yaptı.

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesinden yapılan açıklamaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürlüğü, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ve DenizTemiz Derneği (TURMEPA) İzmir Şubeleri koordinesindeki etkinliğe, Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile Arkas Bilim ve Sanat Merkezi tarafından yürütülen Erasmus+ Projesi kapsamında farklı ülkelerden gelen öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Urla İskele civarında yapılan kıyı ve deniz dibi temizliğinde öğrenciler denize dalarak temizlik yaptı. Etkinlikte 40 dakika içerisinde 400 kilogram katı atık toplandı.

Çoğunlukla cam şişe, teneke, sigara izmariti, plastik kutu ve ambalajlardan oluşan atıklar, ayrıştırılarak Urla Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince geri dönüşüme gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ve DenizTemiz Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, denizleri korumanın en iyi yolunun kirletmemek olduğunu belirterek, bu konuda herkesin duyarlı olmasını istedi.

İzmir'de kıyı ve deniz temizliğinde 40 dakikada 400 kilogram atık toplandı
İzmir'de kıyı ve deniz temizliğinde 40 dakikada 400 kilogram atık toplandı
İzmir'de kıyı ve deniz temizliğinde 40 dakikada 400 kilogram atık toplandı
İzmir'de kıyı ve deniz temizliğinde 40 dakikada 400 kilogram atık toplandı

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Kaynak: AA

Dünya Çevre Günü, İzmir, Güncel, Son Dakika

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