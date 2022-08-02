Hastanede önce nikah sonra kök hücre nakli

İZMİR'de, kız arkadaşı Güneş Özkaya'nın (43) ısrarıyla yaptırdığı check-up'ta lösemi (Kan kanseri) ve lenfoma (Lenf kanseri) tanısı konulan İlker Çamur (44), tedavisi nedeniyle kaldığı hastanede evlendi. Nişanlarını 3 ay önce hastanede yapan çift, Çamur'un kemik iliği kök hücre nakli süreci başlamadan 1 gün önce de İzmir Kent Hastanesi'nde nikah masasına oturdu. Hastanedeki nikahta gelin ve damadın şahitliklerini doktorları Doç. Dr. Ahmet İfran ve Prof. Dr. Fahri Şahin yaptı.

Bir inşaat şirketinde asistan olan Güneş Özkaya ile işletmeci İlker Çamur, 3 yıl önce tatilde tanıştı. Seyahat edip çadır kampı yapmayı seven ikili, arkadaşlıkları ilerleyince gelecek planları yaptı. Çiftin hayatı, bir sağlık kontrolüyle değişti. 9 Haziran doğumlu Özkaya, geçen yıl kendisine doğum günü hediyesi olarak check-up paketi satın aldı, Çamur'un da yaptırmasını istedi. Çift birlikte sağlık kontrolünden geçti. Herhangi bir şikayeti olmayan İlker Çamur'un kan değerleri kötü çıktı. Gittikleri özel tıp merkezindeki doktor, kan kanseri şüphesiyle Çamur'u hematoloğa yönlendirdi. İki ayrı özel hastanede tedavi gören Çamur geçen eylülde, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Fahri Şahin tarafından tedaviye alınan Çamur, tetkiklerinde kan kanseri ve 4'üncü evre lenfoma olduğunu öğrendi. Kemoterapi almaya başlayan Çamur, aralık ayında da Covid-19'a yakalandı. Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 25 gün yatan ve ölümden döndüğü belirtilen Çamur, tedavisini Ege Üniversitesi Hastanesi'nde sürdürdü.

Güneş Özkaya ve İlker Çamur, kız isteme ve nişanı, planladıkları 1 Mayıs 'ta hastane odasında yaptı. Çamur, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde 57 gün tedavi gördü. Donörü olmayan Çamur'a, TÜRKÖK bankasından uygun verici bulundu. Çamur, nakil için 26 Temmuz'da İzmir Kent Hastanesi'ne nakledildi. Aylarını hastanede geçiren Çamur ve yanından ayrılmayan nişanlısı Özkaya'nın nikahı da kemik iliği kök hücre nakli süreci başlamadan 1 gün önce İzmir Kent Hastanesi'ndeki konferans salonunda kıyıldı. İlker Çamur, 'Güneşim' dediği nişanlısı Güneş Özkaya ile hastanede dünya evine girdi. Gelinlik ve damatlık giyen çift, yakınlarının ve hemşirelerin katılımıyla, hastalıkta ve sağlıkta bir ömür mutluluğa imza attı. Çiftin nikah şahitleri ise Prof. Dr. Fahri Şahin ve İzmir Kent Hastanesi Kemik İliği Nakli Merkezi Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İfran oldu. Çift ve yakınları, nikahta gözyaşlarını tutamadı.'GÜNEŞ ELİMİ HİÇ BIRAKMADI'Hastalık sürecini sevdikleriyle atlatmaya çalıştığını belirten İlker Çamur, "Eşim, benim güneşim oldu. O benim elimi hiç bırakmadı. Elimi bırakmış olsaydı çabuk pes edebilirdim. Ben check-up yaptırmak istemiyordum. Onun yoğun ısrarlarıyla yaptırdım. Sonuçlar geldiğinde kanserden şüphelendiler ve ardından da kanser olduğum anlaşıldı. Hastaneden dışarıya çıkma durumum olmadığı için hastanede nikah kıyıyoruz. Tamamen iyileştikten sonra sahil kasabasında bir köy evine yerleşmeyi, daha doğal koşullarda yaşamayı hayal ediyoruz" dedi.'BU SAVAŞTA BİZİMLE YER ALDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER'Çamur'a kanser teşhisi konulunca şoke olduklarını belirten Güneş Özkaya, "Nakil süreci çok zorlu bir süreç. Bir gün önce evlenmemiz bizi motive edecek. İlker'den evlilik hediyesi olarak 6 tavuk, 1 de horoz istiyorum. Biz gezgin bir çiftiz. Gezmediğimiz yerleri gezerek ardından sakin bir hayata geçiş yapacağız" ifadelerini kullandı. Nikah sonrası gözyaşlarını tutamayan Özkaya, "Bu savaşta bizimle yer aldığınız için teşekkür ediyoruz" dedi. Çift, kendilerine destek olan yakınları ve hastane personeline de teşekkür etti.'İLKER'İ YARINDAN İTİBAREN YOĞUN BİR KEMOTERAPİ SÜRECİ BEKLİYOR'

İlker Çamur'un doktoru Doç. Dr. Ahmet İfran, "Çiftimize mutluluklar diliyorum. Burada nikah kıyılması bizim için de değişik oldu. Nakil, önümüzdeki hafta yapılacak ama hazırlığımız yarından itibaren başlıyor. İlker'i yarından itibaren yoğun bir kemoterapi süreci bekliyor. Zorlu bir süreç ama hep beraber altından kalkacağımızı düşünüyoruz. Bu tip hastalıklarda en büyük dayanağımız, kök hücre naklidir. Kardeş verici bulamadığımız zamanlarda çok sayıda vericisi olan TÜRKÖK bankamız var. Verici sayısı arttıkça daha çok hastaya verici bulma şansımız oluyor. Biz de hücrelerimizi oradan bulduk. Akraba dışı gönüllü vericiden başarıyla nakil gerçekleştirmeyi umuyoruz. Sağlıklı her vatandaşın tanımadığı bir insana hayat ışığı olması için verici olmasını öneriyorum. Bunun için Kızılay'da sadece bir kan alınıyor. Uygun verici bulunduğunda kişiyle iletişime geçiliyor. Verici olan kişiye hiçbir zararı olmadığı gibi bir hayat kurtarmasına da vesile oluyoruz" diyerek donör olma süreci hakkında bilgi verdi.