İzmir'de kız çocuğunun toprağa gömülü cesedi bulundu - Son Dakika

Polis, olayla ilgili S.Ö. (22) ve T.Y'yi gözaltına aldı.

ABD'de ilk kez bir kişi, ikinci kez koronavirüse yakalandı

Fransa'da koronavirüs vakaları mart ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü

Akşener'den "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt: Çok isterim ancak bunun için Türkiye'nin geleceği ile oynayamam