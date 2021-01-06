İzmir'de kız öğrencilere istismarda bulunduğu öne sürülen okul müdürü yeniden yargılanacak - Son Dakika

İzmir'de kız öğrencilere istismarda bulunduğu öne sürülen okul müdürü yeniden yargılanacak

06.01.2021 22:07
İzmir'de kız öğrencilere istismarda bulunduğu öne sürülen okul müdürü yeniden yargılanacak, System.String[]

Yargıtay 14. Ceza Dairesi, yaşları 6 ile 11 arasında değişen kız öğrencilerine cinsellik içeren film izlettiği ve öğrencilerini istismar ettiği öne sürülen okul müdürüne verilen 82 yıl 6 hapis cezasını, ilk derece mahkemesinin gerekçeli kararında eksiklik bulunduğunu belirterek bozdu.

Yargıtay 14. Ceza Dairesi, yaşları 6 ile 11 arasında değişen kız öğrencilerine cinsellik içeren film izlettiği ve öğrencilerini istismar ettiği öne sürülen okul müdürüne verilen 82 yıl 6 hapis cezasını, ilk derece mahkemesinin gerekçeli kararında eksiklik bulunduğunu belirterek bozdu.

Yargıtay 14. Ceza Dairesi, Menderes ilçesinde 2014 yılındaki olaya ilişkin İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesince verilen karara yönelik incelemesini tamamladı.

Daire, kararda, mahkeme kararlarının Yargıtay denetimine olanak verecek biçimde, açık ve gerekçeli olmasının zorunlu olduğunu, deliler ile sonuçlar arasında bağ kurularak ulaşılan kanaatin kararlarda belirtilmesi gerektiğini vurguladı.

İlk derece mahkemesince kurulan hükümde bu hususların bulunmadığını belirten Daire, kararı oy birliğiyle bozdu.

Yargıtay, dosyayı İzmir 8. Ağrı Ceza Mahkemesine gönderdi.

Olay ve dava süreci

Menderes ilçesinde 17 Mayıs 2014'te jandarmaya telefonla ulaşan bir kişi, öğretmenlik ve vekil müdürlük yapan A.Ş'nin, 6 kız öğrencisine cinsellik içeren film izlettiğini ve çocuklara karşı cinsel istismar suçunu işlediğini öne sürmüştü.

Başlatılan soruşturma kapsamında yaşları 6 ile 11 arasında değişen öğrencilerin psikolog eşliğinde ifadeleri alınmıştı.

İlçede 20 yıldır öğretmenlik yaptığı belirtilen A.Ş, suçlamaları reddetmişti. Tutuklanan A.Ş. hakkında 102 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı.

Yargılama sürecinde serbest bırakılan sanık, sonra yeniden tutuklanmıştı.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi 13 Temmuz 2017'de sanığa, "cinsel istismar" suçundan 79 yıl 6 ay, "müstehcen yayın izletme" suçundan ise 3 yıl olmak üzere 82 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.

İstinaf incelemesinde karar hukuka uygun bulunmuştu.

Yargıtay, İzmir, Ceza, Kız, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de kız öğrencilere istismarda bulunduğu öne sürülen okul müdürü yeniden yargılanacak - Son Dakika


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