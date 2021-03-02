İzmir'de kız öğrencilere istismarda bulunduğu öne sürülen okul müdürünün yeniden yargılanmasına başlandı - Son Dakika

İzmir'de kız öğrencilere istismarda bulunduğu öne sürülen okul müdürünün yeniden yargılanmasına başlandı

02.03.2021 17:25
İzmir'de kız öğrencilere istismarda bulunduğu öne sürülen okul müdürünün yeniden yargılanmasına başlandı, System.String[]

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin yaşları 6 ile 11 arasında değişen kız öğrencilerine cinsellik içeren film izlettiği ve istismar ettiği öne sürülen okul müdürüne verilen 82 yıl 6 ay hapis cezasıyla ilgili kararı bozmasının ardından yeniden görülmeye başlanan davada iddia makamı, sanığın 4...

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin yaşları 6 ile 11 arasında değişen kız öğrencilerine cinsellik içeren film izlettiği ve istismar ettiği öne sürülen okul müdürüne verilen 82 yıl 6 ay hapis cezasıyla ilgili kararı bozmasının ardından yeniden görülmeye başlanan davada iddia makamı, sanığın 4 çocuğa "zincirleme cinsel istismar", 1 çocuğa ise "cinsel istismar" suçlamasıyla cezalandırılmasını istedi.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık A.Ş, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, taraf avukatları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan katıldı.

Duruşmada, Yargıtay 14. Ceza Dairesinin bozma ilamı okundu.

Müşteki avukatı, Yargıtay 14. Ceza Dairesinin ilk derece mahkemesinin gerekçeli kararında eksiklik bulunduğu gerekçesiyle bozduğunu anımsatarak, "Kovuşturma aşamasında ileri sürülen tüm iddialar değerlendirilmiş, çocuklar dört ayrı yerde ifade vermişler, dört ayrı rapor alınmış, tanıklar dinlenmiştir. Gerekçenin yeterli olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Diğer müşteki avukatları da gerekçenin yeterli olduğunu savunarak, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Tutuklu sanık A.Ş, üzerine atılı suçu kabul etmediğini belirterek, tahliyesini talep etti.

Sanık avukatı, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesini ve müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme başkanından sanığa uyarı

İddia makamı esas hakkındaki mütalaasında sanığın 4 çocuğa karşı "zincirleme cinsel istismar" suçundan, bir çocuğa karşı da bir kez "cinsel istismar" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Müşteki avukatları, mütalaaya ilişkin değerlendirmelerinde sanığın eylemlerinin adli tıp raporuyla sabit olduğunu belirterek, sanığın cezaevinde dahi mektup yazarak müvekkilleri taciz etmeyi sürdürdüğünü savundu.

Müşteki avukatları, sanığın üst sınırdan indirimsiz cezalandırılmasını talep etti.

Bu sırada sanık A.Ş, avukatlara hakaret etmesi üzerine mahkeme başkanı tarafından uyarıldı.

Sanık avukatı, tanıkların dinlenmesi yönündeki taleplerinin değerlendirilmeden mütalaa verildiğini belirterek, kapsamlı bir savunma yapabilmek için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının tanıkların dinlenmesi talebini reddederek sanığın tutukluluk halinin devamına ve sanık avukatına savunma yapabilmesi için süre verilmesine karar verdi ve duruşmayı erteledi.

Olay ve dava süreci

Menderes ilçesinde 17 Mayıs 2014'te jandarmaya telefonla ulaşan bir kişi, öğretmenlik ve vekil müdürlük yapan A.Ş'nin, bazı kız öğrencilerine cinsellik içeren film izlettiğini ve çocuklara karşı cinsel istismar suçunu işlediğini öne sürmüştü.

Başlatılan soruşturma kapsamında yaşları 6 ile 11 arasında değişen öğrencilerin psikolog eşliğinde ifadeleri alınmıştı.

İlçede 20 yıldır öğretmenlik yaptığı belirtilen A.Ş, suçlamaları reddetmesine rağmen tutuklanmış ve hakkında 102 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı.

Yargılama sürecinde serbest bırakılan sanık, sonra yeniden tutuklanmıştı.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi 13 Temmuz 2017'de sanığa, "cinsel istismar" suçundan 79 yıl 6 ay, "müstehcen yayın izletme" suçundan ise 3 yıl olmak üzere 82 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.

İstinaf incelemesinde karar hukuka uygun bulunmuş, Yargıtay 14. Ceza Dairesi ise kararda açık ve gerekçeli olunması, deliler ile sonuçlar arasında bağ kurularak ulaşılan kanaatin kararlarda belirtilmesi usullerine uyulmadığı gerekçesiyle oy birliğiyle bozmuştu.

Yargıtay, Mahkeme, İzmir, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de kız öğrencilere istismarda bulunduğu öne sürülen okul müdürünün yeniden yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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