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İzmir'de Kızılay Haftası kutlandı - Son Dakika

İzmir'de Kızılay Haftası kutlandı

05.11.2021 12:59
İzmir'de Kızılay Haftası kutlandı

Kızılay Haftası, İzmir'in ilçelerinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Kızılay Haftası, İzmir'in ilçelerinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Karşıyaka ilçesindeki Uğur Okulları'nda düzenlenen törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğlu, Türk Kızılay Karşıyaka Şube Başkanı Kamil Karadeniz, okul yönetimi ve kampüs personeli katıldı.

İslamoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk Kızılayın eğitime çok büyük destek verdiğini, binlerce öğrenciye kıyafet yardımında bulunduğunu kaydetti.

Kızılay Karşıyaka Şube Başkanı Kamil Karadeniz ise bağışçılar sayesinde ihtiyaç sahibi çok sayıda öğrenciye ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Gaziemir'den Mardin'e Gönül Köprüsü kuruldu

Türk Kızılay Gaziemir Şube Başkanlığı, Gönül Köprüsü adlı proje kapsamında Mardin'in Midyat ve Dargeçit ilçelerinde gıda dağıtımında bulundu.

Türk Kızılay Gaziemir Şube Başkanı Davut Dinçel, yaptığı yazılı açıklamada, 200 vatandaşa gıda yardımı sağladıklarını kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy ise "Başta Gaziemir Şube Başkanı Davut Dinçel ve tüm ekip arkadaşlarına böyle bir projeyi başlatmış oldukları için çok teşekkür ediyoruz. 'Kardeşlik budur.' diyoruz. Rabb'im çalışmalarını bereketli kılsın. Çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Genç Kızılay Topluluğu çalışmaları

Ege Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu Başkanı Furkan Aydın, Kızılay Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, gençlerde afet bilinci, kök hücre ve kan bağışı, yardımlaşma, dayanışma duygusu oluşturmak için çalıştıklarını aktardı.

Öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak istediklerini ifade eden Aydın, "Anaokulu ziyaretleri, fidan dikim etkinlikleri, sokak hayvanlarını besleme, insanlara hayvan sevgisi aşılama gibi etkinlikler düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Aydın, özellikle Kızılay Haftası'nda anaokuluna öğrencileriyle bir araya gelerek gönüllü çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de Kızılay Haftası kutlandı - Son Dakika


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