İzmir'de kızını boğarak öldüren anneye tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak 18 yıl 4 ay hapis cezası verildi

İzmir'in Buca ilçesinde kızını boğarak öldüren annenin cezası belli oldu. Tahrik ve iyi hal indirimi uygulayan mahkeme heyeti, kızını öldüren anneye 18 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

İzmir'in Buca ilçesinde kızını boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan anne hakkında karar verildi. İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ayşe V, tutuksuz sanıklar baba S.V ve kardeş Ö.V. ile taraf avukatları katıldı. SANIKLARDAN BERAAT TALEBİ Sanık Ayşe V, olayda kızını öldürme kastı olmadığını belirterek, tahliyesini talep etti. Tutuksuz sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek beraat istedi. 18 YIL 4 AY HAPİS CEZASI Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ayşe V'ye, kızı Zeynep V'yi öldürdüğü gerekçesiyle önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, Ayşe V'ye verilen bu cezayı, olaydaki tahrik ve sanığın iyi hali nedeniyle 18 yıl 4 ay hapse düşürdü. Tutuksuz sanıklar ise beraat etti.

NE OLMUŞTU? Buca ilçesinde 17 Mayıs 2021'de, uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen kızı Zeynep V'yi (29) boğarak öldürdüğünü söyleyerek teslim olan anne Ayşe V. tutuklanmış, eşi ve oğlu hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanması kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA

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