İzmir'de KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümü nedeniyle resepsiyon düzenlendi - Son Dakika

İzmir'de KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümü nedeniyle resepsiyon düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İzmir Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Almıla Tunç, KKTC'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon verdi.

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