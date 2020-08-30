İzmir'de klasik otomobillerle bayram korteji - Son Dakika

İZMİR Klasik Otomobil Derneği üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle toplanarak, Alsancak'tan İnciraltı'na kadar kortej yaptı. Dernek Başkanı Murat Akarsu, "Vatandaşlarımızın ilgisi üst düzeyde. Bundan sonraki özel günlerde de toplanmaya devam edeceğiz" dedi.

30 Ağustos zaferinin 98'inci yıl dönümünde, İzmir Klasik Otomobil Derneği üyeleri, tarihi otomobilleriyle birlikte kortej düzenledi. Tarihi Havagazı Fabrikası önünde toplanan yaklaşık 60 üye, klasik araçlarını Türk bayraklarıyla donattı. Tüm üyelerin gelmesiyle birlikte tarihi otomobillerin marşına basıldı. Kornalarla Kordonboyu'nda başlayan kortej, İnciraltı'nda sona erdi. İzmir Klasik Otomobil Derneği Murat Akarsu, özel günlerde bir araya gelmeye devam edeceklerini söyledi. Akarsu, "30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle dernek üyelerimizle birlikte büyük bir kortej yapıyoruz. Başta önderimiz Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Onlara her zaman minnet duyacağız. Dernek olarak özel günlerimizde araçlarımızın bakımlarını yapıp, garajdan çıkarıyoruz. Halkımız da bizleri yollarda görünce büyük ilgi gösteriyor. Bunun yanında bizlere balkonlardan bayraklarla eşlik ediyorlar. Yaz günü ve sıcak bir hava olmasına, çoğu arkadaşımızın tatilde olmasına rağmen bugün toplandık. Hepsine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki özel günlerde de yine dernek olarak toplanacağız. Önümüzde 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu var. O gün daha kalabalık bir kortej yapacağız" ifadelerini kullandı.

'KLASİK OTOMOBİLLERİN HİKAYESİ VAR'Dernek üyelerinden Uğur Özen (42), bayram coşkusunu klasik arabalarıyla yaşadıklarını söyledi. Özen, "Bu pazar günümüzü böylesine mutlu ve coşkulu bir şekilde dernek üyelerimizle birlikte geçirmekten dolayı çok mutluyum. Çok güzel bir konvoy oldu. Dernek olarak her özel günde mutlaka bir kortej yapıyoruz. Tabi bu kortejler İzmir halkının da hoşuna gidiyor. Klasik araçları görünce mutlu oluyorlar" diye konuştu.

Grubun en genç üyelerinden Münevver Ağlamış (20), klasik otomobil sevgisinin aileden geldiğini söyledi. Ağlamış, "Klasik arabalara merakım aslında doğduğumdan beri başlamış. Çünkü babam klasik otomobillerle ilgileniyor. Onun yanı sıra ablam da çok seviyor. Çocukluktan itibaren bana da hep klasik otomobil sevgisini aşılamışlar. O yüzden benim de arabalarla aramda bir bağ oluştu. Diğer arabalardan en büyük farkı kullandığınız zaman bir hikayesi olduğunu biliyorsunuz. Benim dikkatimi de bu çekiyor. Diğer arabalar gibi plastiğin içinde değil, gerçek bir efsanenin içinde gidiyorsunuz. Özel günlerde toplanıp kortejler yapıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı da hepimiz için çok özel bir gün. Bugün bu özgürlüğü yaşıyorsak atalarımız sayesinde yaşıyoruz. Onlara bu şekilde sevgimizi göstermeye çalışıyoruz" dedi.