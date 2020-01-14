İzmir'de KOBİ'lere

KOBİ'leri Avrupa'ya e-ihracat yapmaları için desteklemek amacıyla hayata geçirilen "BiTıklaAvrupa" eğitim programı İzmir'e gerçekleştirildi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Amazon.com.tr, Boğaziçi Üniversitesi ve İZTO iş birliğiyle düzenlenen programın açılışında, firmaların rekabet gücünü yükseltmede ve katma değerli üretimde dijital dönüşüm sürecinin belirleyici olacağına inandıklarını söyledi.

Son dönemde müşteri alışkanlıkları ve beklentilerinin değiştiğini dile getiren Kızılgüneşler, "Tüm sektörlerin hızlı bir dijital dönüşümden geçmekte olduğu günümüzde, nesnelerin interneti, giyilebilir teknolojiler, artırılmış gerçeklik, 3 boyutlu yazıcılar, elektronik ödeme sistemleri gibi teknolojiler ve yazılımlar her geçen gün artan bir etkinliğe sahip." dedi.

Kızılgüneşler, dijitalleşmenin getirdiği hız, verim ve etki alanı değerlendirildiğinde çağa ayak uydurmak isteyen firmaların dijitalleşmeden uzak kalmalarının mümkün olmadığına işaret etti.

Amazon.com.tr Kurumsal Strateji ve Kamu İlişkileri Genel Müdürü Atilla Yerlikaya da sektörün gelişim süreci ve Amazon.com.tr'nin çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin ihracat potansiyeline dikkati çeken Yerlikaya, şunları kaydetti:

"BiTıklaAvrupa eğitimleriyle Türkiye'deki işletmelerin yüzde 90'ından fazlasını oluşturan KOBİ'lerle çok daha yakından temas etme fırsatı bulduğumuz için çok mutluyuz. Eğitim serisiyle başlattığımız bu güç birliğiyle KOBİ'ler için e-ihracat yolculuğunu kolaylaştırıyoruz. Amazon.com.tr olarak hedefimiz, Türk KOBİ'lerini milyonlarca potansiyel müşteriyle buluşturarak yerel işletmeleri uluslararası arenaya taşımak."

Konuşmaların ardından Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) Eğitmeni Emre Doğru, dijital ekonomi konulu sunum yaptı.

BÜYEM eğitmenleri ile Amazon.com.tr satış ekipleri, katılımcılara, dijital tüketicinin beklentileri, e-ihracatta potansiyel, satıcı performansını yükseltme yolları gibi konularda bilgi verdi.

Eğitime yaklaşık 320 KOBİ katıldı.

Program ile Türk satıcıların ürünlerinin, Amazon'un Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya'daki pazarları üzerinden tüm AB ülkelerine sunulması amaçlanıyor.