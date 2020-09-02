İzmir'de koca dehşeti: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

İzmir'de koca dehşeti: 3 ölü, 1 yaralı

Eşini ve kuaför çalışanlarını vurup intihar etti

İZMİR - İzmir'in Gaziemir ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşinin kuaför salonuna kurşun yağdıran şahıs, eşini ve bir kişiyi öldürdü ardından intihar etti.

Olay, İzmir'in Gaziemir ilçesine bağlı Sevgi Mahallesi 80/9 Sokak'ta bulunan kuaför salonunun önünde meydana geldi. Astsubay Köksal Doğru (44), akşam saat 18.30 sıralarında iddiaya göre boşanmak üzere olduğu eşi Handan Doğru'nun işlettiği kuaför salonuna gelerek hem eşine hem de kuaförde bulunan şahıslara kurşun yağdırdı. Handan D. ve kuaför salonuna malzeme tedariği sağlayan Alper Rapuroğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Kuaför salonunda çalışan G.Ö. ise ağır yaralanarak Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Köksal Doğru, şahısları vurmasının ardından kuaför salonunun karşısında bulunan bir site içerisinde intihar etti. Kuaför salonundaki başka bir çalışanın ise kurşunlardan kıl payı kurtulduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Öte yandan Handan Doğru'nun 27 Mayıs tarihinde "Dışarıda kasvet olsa da içimizde umut var. Her şey normale dönecek" paylaşımı dikkat çekti. Ölen şahısların yakınları da olay yerine gelerek gözyaşı döktü.