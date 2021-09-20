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İzmir'de koca dehşeti...Genç kadını çocuklarının gözü önünde böyle darp etti - Son Dakika

İzmir'de koca dehşeti...Genç kadını çocuklarının gözü önünde böyle darp etti

20.09.2021 07:39

İzmir'de koca dehşeti.

İzmir'de koca dehşeti...Genç kadını çocuklarının gözü önünde böyle darp etti

Çocuklarının gözü önünde karısını darbeden şüpheli tutuklandı

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde, 2 çocuk annesi genç kadının çocuklarının gözü önünde kocası tarafından darp edilmesi anbean cep telefonu görüntülerine yansırken, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kazım Dirik Mahallesi 370 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın son katında meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde işten eve gelen ve bir gün öncede eşini darp ettiği ileri sürülen T.Y. (27), biri 3 yaşında ve engelli diğeri ise 6 yaşındaki kızlarının gözlerini önünde İran uyruklu karısı K.K.'ye şiddet uygulamaya başladı. Evin içerisinde devam eden şiddet olayı daha sonra genç kadının can havliyle kendisini balkona atmasına rağmen devam etti. Bu esnada gözleri önünde anneleri darp edilen küçük kızların ağlama sesleri ve feryadı tüm mahalleyi sararken, vatandaşlar da yaşanan olaya kayıtsız kalmadı.

Kaçmaya çalışan şüpheliyi mahalleli yakaladı

Şiddet olayı vatandaşlar tarafından polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbar edilirken, bu esnada mahallenin tepkisiyle karşılaşan T.Y., bir süre sonra evden kaçmak istedi. Kaçmaya çalışan T.Y., vatandaşlar tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edilirken, genç kadın ise sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Şiddet anı anbean kamerada

Yaşanan korku dolu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile anbean kayda alındı. Görüntülerde; balkonda bulunan engelli küçük kızın annesinin darp edildiği anlara şahit olduğu, evin içerisinden gelen çığlık sesleri ile birlikte genç kadının kendisini sürünerek balkona atmasına rağmen kocası tarafından balkonda bulunan tabure ile kafasına vurulduğu anlar ile 6 yaşındaki kızının da o anlarda annesinin yanında olduğu görülüyor.

Öte yandan, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, hastanede tedavisi tamamlanan genç kadının evine döndüğü öğrenildi. Ayrıca, genç kadına mahalleli tarafından destek olunduğu, Türkiye'de oturma izninin bulunmadığı öğrenilen K.K.'ye destek olmak isteyen mahalle sakinlerinden M.D.'nin öncülüğünde para toplandığı ve yardımda bulunulduğu ifade edildi.

İzmir'de koca dehşeti...Genç kadını çocuklarının gözü önünde böyle darp etti
İzmir'de koca dehşeti...Genç kadını çocuklarının gözü önünde böyle darp etti
İzmir'de koca dehşeti...Genç kadını çocuklarının gözü önünde böyle darp etti
İzmir'de koca dehşeti...Genç kadını çocuklarının gözü önünde böyle darp etti

Engelli, Aliağa, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de koca dehşeti...Genç kadını çocuklarının gözü önünde böyle darp etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de koca dehşeti...Genç kadını çocuklarının gözü önünde böyle darp etti - Son Dakika
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