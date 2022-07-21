İzmir'de kocası tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın hastanede öldü - Son Dakika
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İzmir'de kocası tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın hastanede öldü

21.07.2022 13:45
İzmir'de kocası tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın hastanede öldü

İzmir'in Bayındır ilçesinde 27 Haziran'da eşinin av tüfeğiyle ağır yaraladığı Nuriye M, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir'in Bayındır ilçesinde 27 Haziran'da eşinin av tüfeğiyle ağır yaraladığı Nuriye M, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Nuriye M. (38), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kadının cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Park Geçidi Caddesi'nde E.M, 27 Haziran'da ayrı yaşadığı eşi Nuriye M'ye av tüfeğiyle ateş açıp kaçmıştı. Torbalı-Kemalpaşa kara yolunda polis ekiplerince durdurulan otomobilde yakalanan şüpheli tutuklanmıştı. Ağır yaralanan Nuriye M, sağlık ekiplerince Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, sevk edildiği Torbalı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilmişti.

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Kaynak: AA

Çelebi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de kocası tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın hastanede öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de kocası tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın hastanede öldü - Son Dakika
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