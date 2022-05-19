İzmir'de kocası tarafından bıçaklanan kadın, hastaneye kaldırıldı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde kocası tarafından bıçaklanan kadın, hastanede tedavi altına alındı.
Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi'ndeki otobüs durağı yakınında Ş.T. (69) ile eşi N.T. (61) arasında tartıma çıktı. Ş.T. eşini bıçakla yaraladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan N.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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