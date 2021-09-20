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İzmir'de kocası tarafından darp edilen kadın dehşet anlarını anlattı - Son Dakika

İzmir'de kocası tarafından darp edilen kadın dehşet anlarını anlattı

20.09.2021 15:22
İzmir'de kocası tarafından darp edilen kadın dehşet anlarını anlattı, System.String[]

İzmir'in Aliağa ilçesinde, çocuklarının gözü önünde kocası tarafından darp edilen İran uyruklu kadın, kocasının uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve sürekli şiddet gördüğünü söyledi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, çocuklarının gözü önünde kocası tarafından darp edilen İran uyruklu kadın, kocasının uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve sürekli şiddet gördüğünü söyledi. Türk vatandaşlığının bulunmaması nedeniyle çocuklarının kendisinden alınma ihtimalinden korktuğunu için şiddete sessiz kaldığını ifade eden Khadıjeh K., "Çocuklarımın önünde resmen beni öldürmeye teşebbüs etti. Komşularım yetiştiler, beni onun elinden kurtardılar" dedi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Dikili ilçesi Kazım Dirik Mahallesi 370 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın son katında meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde işten eve gelen ve bir gün öncede eşini darp ettiği ileri sürülen T.Y. (27), biri 3 yaşında ve engelli diğeri ise 6 yaşındaki kızlarının gözlerini önünde İran uyruklu karısı Khadıjeh K. (25) şiddet uygulamaya başladı. Evin içerisinde devam eden şiddet olayı daha sonra genç kadının can havliyle kendisini balkona atmasına rağmen devam etti. Bu esnada gözleri önünde anneleri darp edilen küçük kızların ağlama sesleri ve feryadı tüm mahalleyi sardı. Çevrede yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edilirken, bu esnada mahallenin tepkisiyle karşılaşan T.Y., bir süre sonra evden kaçmak istedi. Kaçmaya çalışan T.Y., vatandaşlar tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi. Genç kadın ise sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Yaşanan korku dolu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli T.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, hastanede tedavisi tamamlanan genç kadın ise evine döndü.

"Çocuklarımın önünde resmen beni öldürmeye teşebbüs etti"

Yaşadığı şiddeti ve olay anlarını İhlas Haber Ajansı'na anlatan şiddet mağduru kadın Khadıjeh K., "Eşimle 6 senedir evliyim. Sürekli şiddet görüyorum. Eşim uyuşturucu ve alkol bağımlısı. Beni kolumdan, karnımdan ve bacaklarımda bıçakladı. Ben de İran vatandaşı olduğum için hep sustum. Çocuklarım benden alınmasın diye hep katlandım. Beni daha önce İran'a göndermişti. Ben ordayken çocuklarıma sahip çıkmadı. Çocuklarımı yurda verdiler, 6-7 ay orda kaldılar. Ben de çocuklarım için geri döndüm ve onunla barıştım. Çocuklarımı yurttan çıkarttım; ama yine şiddet görüyorum. Cumartesi günü yine uyuşturucu içmişti. Bıçağı eline aldı ve beni öldüreceğini söyledi. Çocuklarımın önünde beni darp etti. Ben de uyuşturucu etkisinde olduğu için bir şey yapamadım. Çocuklarımın önünde resmen beni öldürmeye teşebbüs etti. Komşularım yetiştiler, beni onun elinden kurtardılar" dedi.

Çocukları alınmasın diye Türk vatandaşlığı istiyor

Khadıjeh K., "Allah rızası için bana sahip çıksınlar. 6 senedir Türkiye'deyim. Çocuklarım annesiz kalmasın diye şiddete katlandım. Engelli kızımın hastanede tedavisinin yapılmasını istiyorum. Türk vatandaşlığını bana vermelerini istiyorum. Bana yardımcı olun. Türkiye Cumhuriyeti'ni de çok seviyorum" diye aktardı.

"Şahıs aşağı kaçarken yakalayıp polise teslim ettik"

Olay anında genç kadına yardım etmek için koşan komşulardan M.D., "Bayanın yardım çığlıklarını duyduk. Mahalleli olarak yardım etmeye koştuk. Kapılar kapalı olduğu için içeri giriş yapamadık. O anda şahıs, bayanın kafasına sehpa ile vuruyordu. Biz onu gördükten sonra dış kapıya yüklendik ve güçlükle açtık. Şahıs aşağı kaçarken yakalayıp polise teslim ettik. Aynı olay bir gün önce de oldu. Yine bayanın imdat sesini duyup dışarı çıktım. Aynı şekilde yine bayana işkence yapıyordu. Balkondan bu şahsa bağırdım ve bütün mahalleli olarak yine tekrar olaya müdahale ettik" dedi.

Komşuları yardıma koştu

Bir başka komşu İ.G. ise "Bundan iki gün önce çığlık seslerini duyduğumda çocuk düştü sanmıştım. Daha sonra aşağıya indiğimizde şahıs evdeki kadını darp edip kaçmıştı. Bir sonraki gün tekrar geldi ve yine kadının yardım çığlıklarına dışarıya çıktık. Şahsın elindeki sehpayla kadının kafasına vurduğunu gördük. Kalabalık bir şekilde yukarıya çıktık ve o esnada da polisler geldi" diye konuştu. - İZMİR

İzmir'de kocası tarafından darp edilen kadın dehşet anlarını anlattı
İzmir'de kocası tarafından darp edilen kadın dehşet anlarını anlattı
İzmir'de kocası tarafından darp edilen kadın dehşet anlarını anlattı
İzmir'de kocası tarafından darp edilen kadın dehşet anlarını anlattı
İzmir'de kocası tarafından darp edilen kadın dehşet anlarını anlattı
İzmir'de kocası tarafından darp edilen kadın dehşet anlarını anlattı

Uyuşturucu, İzmir, Türk, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de kocası tarafından darp edilen kadın dehşet anlarını anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de kocası tarafından darp edilen kadın dehşet anlarını anlattı - Son Dakika
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