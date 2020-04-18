İzmir'de kolonya içtiği iddia edilen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İzmir'in Çiğli ilçesinde kolonya içtiği iddia edilen kişi fenalaştığı evinde yaşamını yitirdi.



Edinilen bilgiye göre olay, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Egekent Mahallesi 8831 sokakta bulunan özel bir site içerisindeki apartman dairesinde meydana geldi. Müzisyenlik yaptığı ve bir süredir işsiz olduğu iddia edilen Hakan T.'nin (46), evinde bulunan iki şişe kolonyayı içtiği ileri sürüldü. Aradan geçen süre zarfında oğlunun fenalaştığını gören annesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Hakan T.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.



Öte yandan, şahsın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR