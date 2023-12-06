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İzmir'de komşu cinayeti davasında karar çıktı - Son Dakika
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İzmir'de komşu cinayeti davasında karar çıktı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Meryem-Yahya Köşek çifti ile kızları Funda Güçlü'nün, komşuları Ali İhsan Kılıç tarafından sokakta tabancayla öldürülmesi olayına ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, Ali İhsan Kılıç'a müebbet hapis cezası verirken, diğer sanıklara da ağır cezalar verildi.

İzmir\'de komşu cinayeti davasında karar çıktı
06.12.2023 - 15:01,  Güncelleme: 17:31
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde Meryem-Yahya Köşek çifti ile kızları Funda Güçlü'nün, komşuları Ali İhsan Kılıç tarafından sokakta tabancayla öldürülmesi olayına ilişkin davada karar çıktı.
İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Mehmet Kılıç, davada Kılıç'ı yaraladığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan müşteki sanık Filiz Topaloğlu, taraf avukatları ve diğer müştekiler hazır bulundu.
Bir diğer tutuklu sanık Ali İhsan Kılıç ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.
Sanık Mehmet Kılıç, son savunmasında, suçsuz olduğunu öne sürerek, "Olay günü sese çıktım. Olay yerinde param da kayboldu. Benim kavgayla alakam yok. Önceden ne yaşandığını da bilmem. Yahya benim kardeşim. Hiçbir sorunum yoktu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben suçlu değilim. Ailem darmadağın oldu. Ayrıca çok hastayım." dedi.
Sanık Ali İhsan Kılıç ise haksızlığa uğradığını ileri sürerek, "İnsan pisliği attılar üzerime. Tükürdüler. Filiz Topaloğlu kafama vurdu. Korktum ve havaya ateş ettim. Sonrasını hatırlamıyorum. Kardeşimin (Mehmet Kılıç) hiçbir suçu yok." ifadelerini kullandı.
Mahkeme takdiri indirim uygulamadı
Yargılama sonunda mahkeme heyeti, Ali İhsan Kılıç'a, Yahya Köşek'e yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.
Meryem Köşek ve Funda Güçlü'nün öldürülmesine ilişkin ise "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan hüküm kuran mahkeme heyeti, Ali İhsan Kılıç'ı bu suçlardan da 2 kez "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırdı.
Ali İhsan Kılıç'a ayrıca Filiz Topaloğlu'na yönelik, "silahla tehdit" suçundan 4 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, Kılıç'ı ruhsatsız silah bulundurma suçundan da 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Mehmet Kılıç'ın Meryem Köşek ve Funda Güçlü'yü öldürme eylemlerinde kardeşine yardım ettiği kanaatine vardığını bildiren mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye yardım" suçundan Mehmet Kılıç'a 2 kez on beşer yıl hapis cezası verdi.
Heyet, Mehmet Kılıç'ı, Filiz Topaloğlu'na yönelik "kasten yaralama" suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
Ali İhsan-Mehmet Kılıç kardeşlere verilen cezalarda takdiri indirim uygulanmadı.
Mehmet Kılıç'ı yaraladığı iddiasıyla davada yargılanan Köşek çiftinin kızları müşteki sanık Filiz Topaloğlu'nun eylemini "nefsi müdafaa" olarak değerlendirdiğini bildiren mahkeme heyeti, Topaloğlu'nun ise beraatine hükmetti.
Davanın geçmişi
İzmir'in Bayraklı ilçesinde 10 Haziran 2022'de Ali İhsan Kılıç (66), komşusu Yahya Köşek (61) ile Meryem Köşek'i (57) tabancayla vurmuştu. Kılıç, daha sonra olay yerinde anne babasına pansuman yapmak isteyen Köşek çiftinin kızları Funda Güçlü'yü (37) de silahla yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılar, kurtarılamamıştı.
Olaydan sonra kaçan Ali İhsan Kılıç, polis ekiplerince yakalanmıştı.
Tabanca üzerinde yapılan incelemede parmak izi bulunduğu belirtilen Mehmet Kılıç (68) da 13 Temmuz'da gözaltına alınıp tutuklanmıştı.
İddianamede, iki aile arasında arsa meselesinden kaynaklı 20 yıllık husumet bulunduğu belirtilmişti.
İddianamede sanık Ali İhsan Kılıç'ın "kasten öldürme", sanık Mehmet Kılıç'ın "kasten öldürme suçuna iştirak" suçundan üçer kez müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.
Ayrıca sanıkların "silahla tehdit", "kasten yaralama" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından da cezalandırılması istenmişti.
Müşteki-sanık Filiz Topaloğlu hakkında da "kasten yaralama" suçundan dava açılmış ve İzmir 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosya, mevcut dava dosyasıyla birleştirilmişti.
Olaydan 1 hafta önce "başıboş köpek" tartışması yaşanmış
Sanıklardan Ali İhsan Kılıç, duruşmada verdiği ifadede, diyabet hastası olduğunu belirterek, olaydan yaklaşık 1 hafta önce çocuk parkında vakit geçirirken torununa saldıran başıboş köpeği taşla uzaklaştırdığını, Meryem Köşek'in köpeğe neden taş attığını sorduğunu ve bu nedenle kendisine hakaret ettiğini, aralarında başka bir tartışma yaşanmadığını ileri sürmüştü.
Olay günü diyabet ilacını içtikten sonra pazar yerinde Yahya Köşek ile karşılaştığını aktaran Ali İhsan Kılıç, Köşek'in kendisine bıçakla saldırdığını, kolundan yaralandığını ve çevredekilerin araya girdiğini iddia etmişti.
Eve gelince kendi emniyeti için evdeki silahı yanına aldığını öne süren Ali İhsan Kılıç, "Bir süre sonra markete gitmek için yeniden dışarı çıktığımda bana saldırdılar. Silahı çekip ateş ettim." şeklinde ifade vermişti.

Kaynak: AA
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Ali İhsan Su, İzmir, Cinayet, Hukuk, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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