Son Dakika Haberleri: İzmir'de komşu kavgası: 1 ölü, 1'i ağır 2 kişi yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İzmir'de komşu kavgası: 1 ölü, 1'i ağır 2 kişi yaralı

56 dakika önce

İzmir'de komşu kavgası: 1 ölü, 1'i ağır 2 kişi yaralı İzmir'de gergin geceİZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İzmir'de komşu kavgası: 1 ölü, 1'i ağır 2 kişi yaralı

İzmir'de gergin gece

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Salih Omurtak Mahallesi 9618 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, komşular arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı kavga çıktı. O.S. ile Selahattin Bakır, kardeşi N.B. ve yeğeni G.B. arasında önce sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.S., kavga ettiği Selahattin Bakır'ı, N.B.'yi ve G.B.'yi bıçakladı. Olayı gören diğer komşular durumu polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Selahattin Bakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmazken, yaralılardan G.B.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Diğer yaralı N.B.'nin ise durumunun iyi olduğu bildirildi. Saldırgan şahıs O.S. ise emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın ardından hastaneye akın eden aile yakınları sinir krizleri geçirirken, hastaneye çok sayıda polis ve çevik kuvvet sevk edildi. Acılı ailenin bazı fertleri hastanede küçük çaplı taşkınlık yaparken, olay polis ekiplerince kontrol altına alındı.

Öte yandan, İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri ola yerinde incelemelerde bulunurken, soruşturma devam ediyor.

İzmir'de komşu kavgası: 1 ölü, 1'i ağır 2 kişi yaralı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kocaeli'deki 16 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda 7 kişi gözaltına alındı
Erzurum'da acı olay! Annesinin mezarı başında ölü bulundu 16 yıllık evliliğini bitirmeden başka bir kadınla düğün yaptı Kalp krizi geçiren adam 20 dakika sedye gelmeyince hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 02:11:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de komşu kavgası: 1 ölü, 1'i ağır 2 kişi yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]