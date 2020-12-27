İzmir'de komşu kavgası: 4 yaralı - Son Dakika

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle komşular arasında çıkan kavgada, 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Sarıyer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle komşular arasında sözlü tartışma çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayan komşular birbirine girdi. Diğer mahalle sakinlerinin durumu polise bildirmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, birbirine giren komşuları ayırarak kavganın büyümesini önledi. Kavgada darp edilerek yaralanan 4 kişi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olaya karışan veya karıştığı iddia edilen kişileri ifadelerinin alınması için emniyete götürdü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturm sürüyor.