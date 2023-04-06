Kavga ettiği komşusunun kapısını kurşunladı! Seken mermiler kadının başına isabet etti - Son Dakika
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Kavga ettiği komşusunun kapısını kurşunladı! Seken mermiler kadının başına isabet etti

06.04.2023 16:30

İzmir'in Torbalı ilçesinde yüksek gürültü yüzünden tartıştığı komşusunun kapısına giden bir şahıs, kapı yüzüne kapatılınca sinirlenip silahını ateşledi. Kapıyı delen kurşunlar, kadına denk gelince, talihsiz kadın oracıkta yaşamını yitirdi.

Olay dün gece saatlerinde Torbalı Ertuğrul Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı apartmanda yaşayan ve daha öncede gürültü gerekçesiyle tartıştıkları öğrenilen iki aile gürültü yüzünden bir daha tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.Y. (18), komşusunun kapısına gitti. Alkollü olduğu iddia edilen komşu, kapısına gelen D.Y.'ye damacana fırlatıp kapıyı kapattı.

KAPIYI DELEN KURŞUN KADININ KAFASINA İSABET ETTİ

Kapının yüzüne kapatılması üzerine sinirlenen D.Y. ise belindeki tabancayla kapıya doğru ateş etti. Kapıyı delen kurşun kapının arkasında bekleyen 56 yaşındaki Hanife Doymuş'un kafasına isabet etti. Doymuş, kanlar içerisinde yere yığılırken ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir'de komşu kavgası cinayetle bitti

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hanife Doymuş'un hayatını kaybettiği belirlenirken, D.Y. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden kadının cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • AHMET GEZER GEZER: Tabi silahlar nasıl kolay temin ediliyorsa artık. Cevap Yaz 20 0 Yayından Kaldır
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Torbalı, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kavga ettiği komşusunun kapısını kurşunladı! Seken mermiler kadının başına isabet etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kavga ettiği komşusunun kapısını kurşunladı! Seken mermiler kadının başına isabet etti - Son Dakika
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