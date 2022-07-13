İzmir'de komşular arasında çıkan havlayan köpek kavgasında 3 kişi katledilmişti! Şarjörü veren belli oldu - Son Dakika
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İzmir'de komşular arasında çıkan havlayan köpek kavgasında 3 kişi katledilmişti! Şarjörü veren belli oldu

13.07.2022 14:21

Bayraklı'da yaşanan ve aynı aileden 3 kişinin yaşamını yitirdiği cinayetle ilgili yeni ayrıntıya ulaşıldı. Cinayette, görgü tanıklarının ifadesi ve bir kişinin çektiği cep telefonu görüntüsünden olay sırasında katil zanlıya kardeşinin şarjör verdiği belirlendi. Katil zanlısının ağabeyi 4 Temmuz'da tutuklandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen ve aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği cinayetle ilgili yeni detay ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Ali İhsan K. (62), sokak köpeklerini beslediği gerekçesiyle Yahya Köşek (61) ile tartıştı. Köşek'in sert cevap vermesi üzerine ikilinin arasında kavga çıktı. Bu kavganın ardından dün Ali İhsan K.'ye ait evin önünde tekrar karşılaşan ikili arasında bir tartışma daha yaşandı.

İzmir'de 3 kişinin öldüğü komşu vahşetinde yeni gelişme: Şarjörü kardeşi vermiş

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, tabancasına davranan Ali İhsan K., Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve kızı Funda Güçlü'ye tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan 3 kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, doktorların müdahalesine rağmen hayatlarını kaybetti. 3 kişinin cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderilirken, polis olayın ardından Ali İhsan K.'yi suç aleti tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı.

İzmir'de 3 kişinin öldüğü komşu vahşetinde yeni gelişme: Şarjörü kardeşi vermiş

Yahya Köşek, Meryem Köşek ve Funda Güçlü'nün cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeler, kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda defnedildi.

UYARILARA RAĞMEN KÖPEKLERİ BESLEDİLER

Katil zanlısı Ali İhsan K.'nin ifadesinde ise, olay esnasında şekerinin yükseldiğini ve neler olduğunu hatırlayamadığını, daha sonra ise, "Köpekler konusunda daha önce de uyardık. Bizim ufak torunlarımız var köpekler ona saldıracaktı. Uyarmamıza rağmen beslemeye devam ettiler. Bu yüzden çıkan tartışmanın ardından öldürdüm" dediği ileri sürüldü.

İzmir'de 3 kişinin öldüğü komşu vahşetinde yeni gelişme: Şarjörü kardeşi vermiş

ŞARJÖRÜ KARDEŞİ VERMİŞ

Öte yandan yaşanan vahşetle ilgili İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. İki kişi tutuklandı. Olayda görgü tanıklarının ifadesi ve bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerden Mehmet K.'nin kardeşi Ali İhsan K.'ye şarjör verdiği belirlendi. Çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran polis, bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği ve o anlara ait olduğu ileri sürülen görüntülere ulaştı. İfadeler ve görüntü üzerine polis ekipleri, şüpheli olarak katil zanlısının ağabeyi Mehmet K.'yi de gözaltına aldı. 4 Temmuz'da adliyeye sevk edilen Mehmet K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Son dakika haberi | 'Havlayan köpek' cinayetinde yeni gelişme: Şarjörü kardeşi vermiş Son dakika haberi | 'Havlayan köpek' cinayetinde yeni gelişme: Şarjörü kardeşi vermiş Son Dakika | Adıyaman'da, iki grup arasında kavga Son Dakika | Adıyaman'da, iki grup arasında kavga
Kaynak: İHA

Ali İhsan Su, kavga, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de komşular arasında çıkan havlayan köpek kavgasında 3 kişi katledilmişti! Şarjörü veren belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de komşular arasında çıkan havlayan köpek kavgasında 3 kişi katledilmişti! Şarjörü veren belli oldu - Son Dakika
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