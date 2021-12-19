?İzmir'de kömür ocağında göçük; 45 yaralı (3) - Son Dakika

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

İzmir'de kömür ocağında meydana gelen göçüğün ardından, maden işletmecisi Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. Tic. A.Ş. tarafından yapılan açıklamada "İzmir'in Kınık İlçesi sınırlarında, Soma Havzasında bulunan Yeraltı Linyit Madenimizde 18/12/2021 tarihinde saat 20.40'da ayak arkasındaki boşluğun ani oturması ile meydana gelen basıncın etkisiyle oluşan güçlü hava ve toz akımı neticesinde, çoğu ayakta tedavi edilen arkadaşlarımız dahil toplam 45 kişi etkilenmiştir. 3 ayrı hastaneye sevk edilmiş arkadaşlarımızın çoğunluğu taburcu edilmiştir, 10 arkadaşımızın tedavisi devam etmektedir. Söz konusu olayda herhangi bir can kaybı olmaması en büyük tesellimiz olmuştur. Vardiyada yer altında görevli tüm çalışma arkadaşlarımız derhal tahliye edilerek, tahlisiye ekiplerince yer altı güvenlik tedbirleri alınmıştır. Meydana gelen olayın herhangi bir patlama veya göçükle ilgisi bulunmamaktadır. Yaralılara acil şifalar, tüm çalışma arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileriz. Arkadaşlarımızın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmeye devam edeceğimizi, kamuoyuna arz ederiz" denildi.

Haber: İZMİR,