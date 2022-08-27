MÜDÜR YARDIMCISI OKULDAKİ TAMİR VE BAKIM İŞLERİNİ KENDİSİ YAPIYOR - Son Dakika
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MÜDÜR YARDIMCISI OKULDAKİ TAMİR VE BAKIM İŞLERİNİ KENDİSİ YAPIYOR

27.08.2022 15:11
MÜDÜR YARDIMCISI OKULDAKİ TAMİR VE BAKIM İŞLERİNİ KENDİSİ YAPIYOR

İZMİR'de, Konak Hacışakir Eczacıbaşı Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ercan Mete, yeni eğitim yılı öncesi okuldaki çeşitli tamir ve bakım işlerini kendi imkanlarıyla yapıyor.

İZMİR'de, Konak Hacışakir Eczacıbaşı Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ercan Mete, yeni eğitim yılı öncesi okuldaki çeşitli tamir ve bakım işlerini kendi imkanlarıyla yapıyor. Öğrencilerinin kendisini örnek aldığını söyleyen Mete, "Öğretmenlik kutsal bir meslek. Sınıfınızı eğitim yılına her şeyiyle hazırlamalısınız" dedi.

Konak ilçesindeki Konak Hacışakir Eczacıbaşı Ortaokulu yetkilileri, 12 Eylül'de başlayacak 2022-2023 eğitim-öğretim yılı öncesi eskiyen öğrenci masa ve sandalyelerinin yenilenmesi için marangozdan fiyat aldı. Ancak istenen rakam fazla gelince okulun müdür yardımcısı, 34 yıllık eğitimci Ercan Mete kolları sıvadı. Onarım işi elinden gelen Ercan Mete, okuldaki 8 sınıf kapısı, 160 öğrenci sandalyesi, 75 öğrenci masası, 5 kapı, 10 musluk, 6 sifon ve sınıf panolarının tamir ve bakımı için çalışmaya başladı. Mete'ye, okul görevlisi Şehmuz Akkurt da yardımcı oldu. Okullar açılana kadar tamirat işinin tamamlanmasıyla, öğrencilerin daha rahat ve konforlu eğitim görmesinin sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

ÖĞRENCİLERE ÖRNEK OLUYOR

Müdür yardımcısı Ercan Mete, çalışmalarla ilgili, "3-4 ay önce müdür beyle birlikte bir marangoza gittik. 4 kapının onarımı gerekiyordu. 8 kapının ise menteşesinin yenilenmesi gerekiyordu. Bunun için 8 bin lira istendi. Geçen yıl sıhhi tesisat sorunu vardı. 3 bin lira para istendi. 'Kendim yapabilir miyim' diye düşündüm. Elimden de onarım işleri geliyor. Gerekli malzemeleri aldım. 2 bin lira tuttu. Tamiratı yaptım. 1000 lira kar etmiş olduk. Bu nedenle şimdi de 'yaparım' dedim ve tadilata başladık. Bunu yapma amacım, çocukların yüzünü güldürmek. Sınıfta güler yüzlü öğrenciler görmek. Daha çok motivasyon oluyor. Ayrıca öğrenciler benim burada çalıştığımı görünce örnek alıyor. Her şeyin para olmadığını da öğreniyor. Öğretmenlik kutsal bir meslek. Para işi değil. Sınıfınızı eğitim yılına hazırlarken, her şeyiyle hazırlamalısınız" dedi.

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Kaynak: DHA

12 Eylül Darbesi, Ercan Mete, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MÜDÜR YARDIMCISI OKULDAKİ TAMİR VE BAKIM İŞLERİNİ KENDİSİ YAPIYOR - Son Dakika

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