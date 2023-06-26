Rapçi Çakal'ın konserinde yaşanan kavgada bir genç bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Rapçi Çakal'ın konserinde yaşanan kavgada bir genç bıçaklanarak öldürüldü

26.06.2023 08:36

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde alışveriş merkezinde düzenlenen konser öncesi iki grup arasında 'sıra' tartışması sonucunda bıçaklanan ve durumu ağır olan 17 yaşındaki Doğan Çatal, sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajından sonra diğer 2 yaralı ile Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Çatal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde alışveriş merkezinde düzenlenen konser öncesi iki grup arasında 'sıra' tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesiyle bıçaklanan ve durumu ağır olan 17 yaşındaki Doğan Çatal, sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajından sonra diğer 2 yaralı ile Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Çatal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 KİŞİ KANLAR İÇİNDE KALDI

AVM'nin 3'üncü katında bulunan bir iş yerinde Emirhan Çakal'ın rap konseri için kapı önünde oluşan sıra kuyruğunda iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine 17 yaşındaki Doğan Çatal, B.B. (17) ve Y.K. (20) bıçaklanarak kanlar içerisinde kaldı. O sırada AVM'de bulunan vatandaşlar büyük bir korku yaşarken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan 17 yaşındaki Doğan Çatal'a olay yerinde kalp masajı yapan sağlık ekipleri, ardından 3 yaralıyı da ambulanslara alarak Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ameliyata alınan Çatal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KONSERİ İPTAL EDİLEN ÇAKAL'DAN İLK AÇIKLAMA

Yaşanan olayların ardından konserin iptal olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Emirhan Çakal, "İzmir Mavibahçe AVM içinde yaşanan olaydan dolayı konserimiz iptal olmuştur. Olayın bizim etkinliğimiz ile bir alakası yoktur. Biletlerinizi aldığınız kaynaktan iade edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Rapçi Çakal'ın konserinde çıkan kavgada bir genç bıçaklanarak hayatını kaybetti

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili geniş çaplı araştırmalar yürüten polis ekipleri, konuyla ilgili C.C.A. (18), T.T. (18) ve S.S.Ç.'yi (17) gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Rapçi Çakal'ın konserinde çıkan kavgada bir genç bıçaklanarak hayatını kaybetti
Rapçi Çakal'ın konserinde çıkan kavgada bir genç bıçaklanarak hayatını kaybetti
Rapçi Çakal'ın konserinde çıkan kavgada bir genç bıçaklanarak hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
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Karşıyaka, İzmir, 3. Sayfa, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rapçi Çakal'ın konserinde yaşanan kavgada bir genç bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rapçi Çakal'ın konserinde yaşanan kavgada bir genç bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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