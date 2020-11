İzmir'de konteyner kentte yaşam başladı - Son Dakika

İZMİR'de 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından evi yıkılan ve hasar gören kişilerin geçici olarak konaklamaları amacıyla Bayraklı'da kurulan konteyner kentteki aile sayısı artmaya başladı. Konteynerlere yerleşen aileler, normale dönmeye çalışırken, çocuklar sokaklarda koşup oynamaya başladı.

Ege Denizi açıklarında, 30 Ekim'de gerçekleşen ve İzmir'de yıkıcı etkilere neden olan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında evi yıkılan ve hasar gören depremzedeler için oluşturulan 46 bin metrekarelik konteyner kente yerleşimler başladı. Bayraklı'da Haydar Aliyev Caddesi'nde ve toplamda 493 konteynerden oluşan alana, şimdiye kadar 44 aile yerleşti. Konteyner kentin bir sokağına Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan Ayda'nın, bir sokağına da Doğanlar Apartmanı enkazından 65 sonra çıkarılan Elif'in ismi verildi. Her birinin içinde tuvalet, duş, mutfak, salon ve yatak odası bulunan konteynerlerde yaşamaya başlayan aileler, temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Çocukların sokaklarda paten kayıp, oyunlar oynamaya başladığı konteyner kent, depremzedelerin yeni yaşam alanı oldu. Yakın zamanda faaliyete girecek olan çocuk parkıyla birlikte, çocuklara özel etkinlikler yapılarak, eğitimlerine de destek olunacak.

'ÇOCUKLAR KONTEYNER KENTİ ÇOK SEVDİ'Konteynerde eşi ve iki çocuğuyla birlikte kalan Fatma Alan, dün akşam yerleştiklerini söyleyerek, "Deprem olurken başka bir eve temizliğe gitmiştim. 6 yaşındaki kızım evde yalnızdı. Çok korktuk. Sonra çadırda kalmaya başladık, binamız hasar gördü. Çadır çok soğuktu. Burası çok iyi. Bizi buraya getirenlerden Allah razı olsun. Konteynerde günlerdir ilk defa rahat uyudum. Çocuklar da rahat etti, burayı çok sevdiler. Keşke daha önceden gelseydik diyorlar. Konteynerlerde ihtiyacımız olan her şey var. Çaydanlık getirdik. Çocuklar makarna istiyor, bugün makarna yapacağım" dedi.Konteyner kente uyum sağlayıp arkadaş edinmek istediğini anlatan Osman Alan (10), "Çadıra gittik ve bir ay orada kaldık. Konteyner kenti daha gezemedim ama çok güzel. Konteynerler soğuk değil. Bugün buzdolabı geldi. Oyuncaklarımla oynuyorum. Bundan sonraki günlerde dışarı çıkıp, arkadaş edineceğim" diye konuştu.'PARK AÇILINCA OYUN OYNAYACAĞIZ'11 yaşındaki Aydıncan Esmer ise, "Burası oldukça güzel. Parkımız var, her şeyimiz var. İnşallah park açıldığı zaman abilerle birlikte oyun oynayacağız. Bana bir tablet verecekler, derslerime onunla çalışacağım. İnternetimiz de gelecek. Dışarı çıkıyorum, geziyorum. Kendime arkadaş buluyorum. Ablalarla konuşuyorum, yardım istiyorum" şeklinde konuştu.'BURADA GÜVENDE HİSSEDİYORUZ'Üniversiteden yeni mezun olan harita mühendisi Yeşim Urtekin, konteynerde 4 kişi kaldıklarını söyleyerek, "Depremden aşırı korkan bir insanım. İyi ki o an evde değildim. Ailem çok korkmuş. Binamıza mühür vurdular, yıkılacak. İki gün önce konteyner kente geldik. Çadır da benim için eğlenceliydi. Akşamları ateş yakıp, diğerleriyle oyun oynuyorduk. Ama burası daha konforlu ve daha düz. 1 yıl kadar buradayız, alışmamız gerekecek. Burada güvende hissediyoruz. Deprem olsa da bir şey olmaz. Böyle bir rahatlık var, evimizden daha güvenli" şeklinde konuştu.'DEVLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN'

3 yaşındaki ikiz kızları, torunu ve eşiyle birlikte konteyner kente gelen Pınar Güzelcan, "Burası güzel. Çok şükür. Çocuklar oyun oynuyor kendi aralarında. Onlar hiçbir şeyin farkında değil, buraya da alıştılar. Burası çadırdan çok çok daha iyi. Devletimizden Allah razı olsun" dedi.