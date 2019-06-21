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İzmir'de konteynerde bebek cesedi bulundu

1 saat önce

İzmir'in Torbalı ilçesi Karakızlar Mahallesi'nde temizlik görevlileri tarafından çöp konteyneri içinde erkek bebek cesedi bulundu.

İzmir'de konteynerde bebek cesedi bulundu, System.String[]
İzmir'in Torbalı ilçesi Karakızlar Mahallesi'nde temizlik görevlileri tarafından çöp konteyneri içinde erkek bebek cesedi bulundu.

İzmir'in Torbalı İlçesi Karakızlar Mahallesi'nde bu sabah saatlerinde bebek cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Karakızlar Mahallesi'ne giriş yapan Torbalı Belediyesi temizlik görevlileri, konteyneri boşalttıkları esnada yeşil poşet içerisinde çıplak erkek bebek cesedi gördü. Zaman kaybetmeden durumu Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri, incelme başlattı. Erkek bebek cesedinin nasıl ve kimlerce bırakıldığı konusunda araştırmaya başlayan jandarma ekibi, her iki mahallenin giriş ve çıkışlarındaki güvenlik kameralarını inceleme altına altı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:13 Kaynak: İHA
Sabah, Torbalı, İzmir, 3. Sayfa
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