Son Dakika Haberleri: İzmir'de Kontrolden Çıkan Kamyon Devrildi

İzmir'de Kontrolden Çıkan Kamyon Devrildi

20 dakika önce

İzmir'de kontrolden çıkan kamyon devrildiİZMİR - İzmir'in Gaziemir ilçesinde, yağış sebebiyle kontrolden çıktığı iddia edilen kamyon devrilirken, şans eseri kazada can kaybı yaşanmadı.

İzmir'de kontrolden çıkan kamyon devrildi

İZMİR - İzmir'in Gaziemir ilçesinde, yağış sebebiyle kontrolden çıktığı iddia edilen kamyon devrilirken, şans eseri kazada can kaybı yaşanmadı.
Kaza, bugün saat 10.30 sularında İzmir- Aydın yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Maruf Bakar idaresindeki 35 AH 8813 plakalı kamyon, Torbalı yönüne seyir halindeyken yağmurdan dolayı yoldan çıktı. Bakar'ın tüm çabalarına rağmen kamyon, yolun kenarına devrildi. Olayı gören diğer sürücüler, kazayı hemen polise ve sağlık görevlilerine haber verirken, kamyon sürücüsü Maruf Bakar olayı yara almadan atlattı. Kamyonun yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:43 Kaynak: İHA

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