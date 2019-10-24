İzmir'de, kontrolden çıkan kamyon devrildi

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, tavuk yemi yapımında kullanılan hammadde yüklü kamyon, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında İzmir Çevreyolu Bayraklı yol ayrımı yakınında meydana geldi. Birol Yazgan (38) yönetimindeki 64 ER 729 plakalı kamyon, Karşıyaka yönünden Bornova istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, tavuk yemi yapımında kullanıldığı öğrenilen hammadde ise yola saçıldı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri yola saçılan maddeyi temizleme çalışması başlattı. Kamyon, çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldıktan sonda trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.