İzmir'de kontrolden çıkan midibüs devrildi - Son Dakika

İzmir'in Gaziemir ilçesinde kontrolden çıkan midibüs devrildi.
Alınan bilgiye göre, hava yoluyla İzmir'e gelen yolcuları Aydın'a götürmek üzere Adnan Menderes Havalimanı'ndan hareket eden Havaş'a ait G.C. idaresindeki 34 DJ 8810 plakalı midibüs, Adnan Menderes Köprülü Kavşağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi.
Kaza nedeniyle araçta hasar oluşurken, sürücü ve araçtaki 2 yolcu kazadan yara almadan kurtuldu.
- Kaynak: AA
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