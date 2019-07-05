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İzmir'de kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı

1 saat önce

İzmir'de kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralıİZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek seyir halindeki tıra çarptı.

İzmir'de kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı
İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek seyir halindeki tıra çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 00.00 sırlarında İzmir Çanakkale karayolu Pehlivanoğlu kavşağı mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bergama'dan İzmir yönüne seyir halinde olan ve S.Ö yönetimindeki 35 HAT 77 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak refüjden karşı şeride geçip, İzmir'den Bergama yönüne giden S.B kullandığı 17 KB 747 plakalı tırla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü S.Ö. ile yanında yolcu olarak bulunan M.Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle İzmir -Çanakkale E-87 Karayolu kısa süre trafiğe kapalı kaldı. Kaza yapan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinden sonra yol yeniden trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İzmir'de kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:42 Kaynak: İHA
Aliağa, İzmir, 3. Sayfa
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