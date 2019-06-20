İzmir'de kontrolden çıkan otomobil otobüse çarptı: 4 yaralı
6 dakika önce
İzmir'in Bayraklı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil park halindeki otobüse çarptı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:47 Kaynak: İHA
'in Bayraklı
ilçesinde kontrolden çıkan otomobil park halindeki otobüse çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Anadolu Caddesi Soğukkuyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konak
istikametinden Karşıyaka
istikametine seyir halinde olan 35 AV 8050 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda park halindeki 45 HN 295 plakalı otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - İZMİR
Takla atan arazi aracından fırlayan sürücü kameralara yansıdı
Konservatuvar öğrencisi genç, mezuniyetine bir gün kala elektrik akımına kapılıp öldü
Emirates Havayolları, 15 bin 500 lira maaşla kabin görevlisi almak için Türkiye'ye geliyor
Cezaevinden izinli çıkan saldırgan, eski eşi ile eski baldızına kurşun yağdırdı