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İzmir'de kontrolden çıkan otomobil otobüse çarptı: 4 yaralı

6 dakika önce

İzmir'in Bayraklı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil park halindeki otobüse çarptı.

İzmir'de kontrolden çıkan otomobil otobüse çarptı: 4 yaralı, System.String[]
İzmir'in Bayraklı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil park halindeki otobüse çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Anadolu Caddesi Soğukkuyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konak istikametinden Karşıyaka istikametine seyir halinde olan 35 AV 8050 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda park halindeki 45 HN 295 plakalı otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:47 Kaynak: İHA
Bayraklı, İzmir, 3. Sayfa
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