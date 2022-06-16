İzmir'de kontrollü yıkımı yapılan bina çöktü! Mahalleliyi korkutan anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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İzmir'de kontrollü yıkımı yapılan bina çöktü! Mahalleliyi korkutan anlar kameralara yansıdı

16.06.2022 11:49

İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören ve yıkımı için karar verilen bina, kontrollü yıkım esnasında büyük bir gürültüyle çöktü. Mahalleliyi korkutan yıkım anı, cep telefonu kamerasına kaydedildi.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören ve yıkılmasına karar verilen Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi'nde bulunan bir binanın kontrollü şekilde yıkımı için dün çalışma başlatıldı.

BİR ANDA ÇÖKTÜ

Kepçe ile kontrollü şekilde yıkılmak istenen bina bir anda çöktü. Binanın çökmesiyle ortamı büyük bir toz bulutu sararken, o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

PANİK YARATTI

Öte yandan, büyük bir gürültüyle çöken bina mahalle sakinlerini paniğe sevk ederken, sosyal medyada paylaşılan görüntülere çok sayıda vatandaştan tepki yağdı.

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Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de kontrollü yıkımı yapılan bina çöktü! Mahalleliyi korkutan anlar kameralara yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de kontrollü yıkımı yapılan bina çöktü! Mahalleliyi korkutan anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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