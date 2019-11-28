Son Dakika Haberleri: İzmir'de konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı da 9 Aralık'ta...
Son Dakika Güncel İzmir'de konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı da 9 Aralık'ta... - Son Dakika

İzmir'de konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı da 9 Aralık'ta...

6 saat önce

İzmir'de konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı da 9 Aralık'ta ülkelerine gönderiyoruz.

İzmir'de konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

İzmir'de konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı da 9 Aralık'ta ülkelerine gönderiyoruz. Tabii bu işin de kendine ait bir prosedürü var, öyle gelişigüzel uçaklara doldurup gönderemiyorsunuz. Muhataplarınızla halletmeniz gereken birtakım işlemler oluyor. Dolayısıyla bunları bir süreç içinde peyderpey gönderiyoruz. Bizim burada yaptığımızı özetlersek; bu bölgelerde huzur ve güveni sağlayıp oraya bir geri dönüş sağlamaya çalışıyoruz. Kısmen böyle bir akış oluşturduk. Mesela şu an için ülkelerine geri dönen Suriyeli mülteci sayısı 369 bin. Birileri yeterli bulmayabilir ama önemli olan, bu akışın bir şekilde vücut bulmuş olmasıdır" dedi. - İZMİR

Süleyman Soylu, Aralık, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:48 Kaynak: İHA
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