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İzmir'de konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı da 9 Aralık'ta...
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İzmir'de konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı da 9 Aralık'ta ülkelerine gönderiyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:48 Kaynak: İHA
İzmir'de konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı da 9 Aralık'ta ülkelerine gönderiyoruz. Tabii bu işin de kendine ait bir prosedürü var, öyle gelişigüzel uçaklara doldurup gönderemiyorsunuz. Muhataplarınızla halletmeniz gereken birtakım işlemler oluyor. Dolayısıyla bunları bir süreç içinde peyderpey gönderiyoruz. Bizim burada yaptığımızı özetlersek; bu bölgelerde huzur ve güveni sağlayıp oraya bir geri dönüş sağlamaya çalışıyoruz. Kısmen böyle bir akış oluşturduk. Mesela şu an için ülkelerine geri dönen Suriyeli mülteci sayısı 369 bin. Birileri yeterli bulmayabilir ama önemli olan, bu akışın bir şekilde vücut bulmuş olmasıdır" dedi. - İZMİR
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