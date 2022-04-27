İZMİR'DE KONUT METREKARE FİYATI İLK KEZ 10 BİN TL'NİN ÜZERİNE ÇIKTI - Son Dakika
Üye Girişi

İZMİR'DE KONUT METREKARE FİYATI İLK KEZ 10 BİN TL'NİN ÜZERİNE ÇIKTI

27.04.2022 13:02

TÜRKİYE Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Konut Fiyat Endeksi'ne göre İzmir'de metrekare fiyatı ilk kez 10 bin liranın üzerine tırmandı.

TÜRKİYE Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Konut Fiyat Endeksi'ne göre İzmir'de metrekare fiyatı ilk kez 10 bin liranın üzerine tırmandı. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEU) Meslek Yüksekokulu Müdürü Burçin Önder, "Bu durum İzmir için rekor seviye diyebiliriz. İzmir'deki cazibenin kaynağı yaşam kalitesini belirleyen alt faktörlerdir. Bunlardan biri güvenlik, diğeri iklimdir. Aynı zamanda yaşam maliyetleri diğer büyük şehirlere göre daha ılımlı olarak değerlendirilebilir" dedi.

TCMB'nin Konut Fiyat Endeksi'ne göre Türkiye'de konut fiyatları şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 96,4 arttı. İstanbul'daki konutların fiyatlarında yaşanan artış yüzde 106,3 olurken, İzmir'de yüzde 90,1'lik artış yaşandı. Öte yandan kentte metrekare fiyatı ise ilk kez 10 bin liranın üzerine tırmanarak, 10 bin 61,6 TL'ye yükseldi. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEU) Meslek Yüksekokulu Müdürü Burçin Önder, "İzmir'de ilk defa metrekare fiyatları 10 bin TL'nin üzerine çıktı. Bu İzmir için rekor seviye diyebiliriz. İzmir'deki cazibenin kaynağı yaşam kalitesini belirleyen alt faktörlerdir. Bunlardan biri güvenlik, diğeri iklimdir. İzmir, iklim açısından büyük cazibe oluşturan bir şehir. Aynı zamanda yaşam maliyetleri diğer büyük şehirlere göre daha ılımlı olarak değerlendirilebilir" dedi.

ÇEŞME ÜÇÜNCÜ SIRADA

Araştırmanın genel sonuçlarını değerlendiren Önder, "Bütün dünyadaki metropollerde konut fiyatlarında son 18-20 yıldır olmadığı kadar büyük bir artış gözlemlendi. Türkiye'de de İstanbul-Ankara-İzmir zirveyi oluşturuyor. Şubat 2021 ve 2022'yi kıyasladığımız zaman İstanbul, Ankara ve İzmir yine konut fiyatlarının çok büyük artış gösterdiği şehirler oldu. Konut fiyat artışlarının en çok yükseldiği ilçelere bakıldığında ise Beşiktaş ve Sarıyer ilk sırada yer alıyor. Üçüncü sırada ise Çeşme var. Çeşme, Urla ve Foça geçen yılki cazibesini sürdürüyor. Konut yatırımı hala Türkiye'de diğer yatırımlara göre cazibesini koruyan ve korumaya devam edecek olan bir yatırım alanıdır" diye konuştu.

'DÜNYA GENELİNDE ZİRVEDE'

Türkiye'nin konut fiyat artışlarının yüksek olduğu bir ülke olduğunu belirten Önder, "2019 yılının başından beri incelenecek olursa, Türkiye, Avustralya, Yeni Zelanda konut fiyat artışında ilk sıralarda olan ülkeler. Konut fiyat artışlarının en hızlı olduğu 10 şehre bakılacak olursa, İstanbul, Ankara ve İzmir zirvede. Listenin geri kalanında ise Miami, Dallas gibi şehirler var. Sosyal medyada özellikle bu konu çok konuşuluyor. Bunun gerçekçi bir dayanağı var" diye konuştu.

İZMİR'DE KONUT METREKARE FİYATI İLK KEZ 10 BİN TL'NİN ÜZERİNE ÇIKTI
İZMİR'DE KONUT METREKARE FİYATI İLK KEZ 10 BİN TL'NİN ÜZERİNE ÇIKTI
İZMİR'DE KONUT METREKARE FİYATI İLK KEZ 10 BİN TL'NİN ÜZERİNE ÇIKTI
İZMİR'DE KONUT METREKARE FİYATI İLK KEZ 10 BİN TL'NİN ÜZERİNE ÇIKTI

YORUMLAR
500
CHP'li Yücel 200 Lirayla Pazar Alışverişine Çıktı: 'Yarımşar Kilo Almamıza Rağmen Para Yetmedi' CHP'li Yücel 200 Lirayla Pazar Alışverişine Çıktı: 'Yarımşar Kilo Almamıza Rağmen Para Yetmedi' 10 TL'lik yeni banknotlar bugünden itibaren tedavüle veriliyor 10 TL'lik yeni banknotlar bugünden itibaren tedavüle veriliyor

Türk Lirası, konut, İzmir, TCMB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR'DE KONUT METREKARE FİYATI İLK KEZ 10 BİN TL'NİN ÜZERİNE ÇIKTI - Son Dakika


Son Dakika
13:06 Canlı yayında "Burada bir hesap hatası yok mu?" sorusuna Bakan Karaismailoğlu'ndan yanıt: Bu bir matematiktir
12:59 Millet bahçesi tabelasındaki M harfini çalıp sattı, tutuklandı! 7 yıla kadar hapsi isteniyor!
12:48 Rusya'dan Batı'ya tehdit: Kiev rejimine silah sağlayan NATO ülkelerinin askeri üslerini vurabiliriz
12:40 Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Batı'nın gönderdiği silahları füzeyle vurduk
12:38 ''Ya bana katılın ya yolumdan çekilin'' diyen Kılıçdaroğlu: Çatışma ne kadar sert olursa zafer de o kadar yakın ve görkemli olacaktır
12:22 Akşener "Kahrolsun istibdat" sloganıyla grup salonunu inletti: "Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret!" sözleri alkışlarla karşılandı
12:21 Yem firmalarına yönelik soruşturma sona erdi! 4 şirkete toplam 159 milyon lira ceza kesildi
11:52 Ozan Dolunay ile Berrak Tüzünataç yeni dizi projesi için bir araya geliyor
11:48 Merve Boluğur, yaza hızlı bir giriş yaptı! İşte mayolu pozu
11:45 Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişme: Rus ordusuna ait askeri mühimmat deposu vuruldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 13:16:30. #1.13#
SON DAKİKA: İZMİR'DE KONUT METREKARE FİYATI İLK KEZ 10 BİN TL'NİN ÜZERİNE ÇIKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement