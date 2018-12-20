İzmir'de Konut Satışları Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK
) İzmir
Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 2017 yılı kasım ayında İzmir'de 7 bin 360 olan konut satışı, 2018 yılı kasım ayında yüzde 35,1 oranında azalarak 4 bin 773 oldu.
İzmir'de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,7 azalarak 2 bin 135 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 44,7 oldu. İlk satışlarda İstanbul
6 bin 977 konut satışı ve yüzde 17,1 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 2 bin 813 konut satışı ile Ankara
ve 2 bin 135 konut satışı ile İzmir izledi.
İpotekli konut satışları 2018 kasım ayında 378 olarak gerçekleşti
İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85,2 oranında azalarak 378 oldu. İzmir'de kasım ayında satışı yapılan konutların yüzde 7,9'u ipotekli satış olarak gerçekleşti. İpotekli satışların yüzde 36,2'sini ilk satış, yüzde 63,8'sini ise ikinci el satışlar oluşturdu. Diğer konut satışlarının ise yüzde 45,5'ini ilk satış, yüzde 54,5'ini ise ikinci el satışlar oluşturdu. İpotekli satışlarda İstanbul 987 konut satışı ve yüzde 18,5 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 18,2 ile Ardahan
oldu.
İzmir'de yabancılara 2018 yılı kasım ayında 101 konut satışı gerçekleşti
İzmir'de yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 381 artarak 101 oldu. İzmir'de ocak-kasım döneminde ise yabancılara 583 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışlarında, kasım 2018'de ilk sırayı bin 922 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 797 konut satışı ile Antalya
, 301 konut satışı ile Bursa
, 278 konut satışı ile Ankara ve 229 konut satışı ile Yalova
izledi.
Konut satışlarında Buca
birinci
Nüfusu 150 bin üzeri ve konut satış sayısı yüksek olan ilçelerde, İzmir'de 2018 kasım ayında en fazla konut satışı Buca'da gerçekleşti. 2018 kasım ayında Buca'da 675 konut satılırken, Buca'yı 461 konut satışı ile Karşıyaka
, 447 konut satışı ile Torbalı
, 404 konut satışı ile Karabağlar
, 328 konut satışı ile Menemen
, 282 konut satışı ile Çiğli
, 281 konut satışı ile Konak
, 239 konut satışı ile Bornova
ve 194 konut satışı ile Bayraklı
takip etti. - İZMİR