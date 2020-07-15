İzmir'de konut satışları yüzde 250,9 oranında arttı - Son Dakika

İzmir'de konut satışları yüzde 250,9 oranında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 2019 yılı haziran ayında İzmir'de 3 bin 331 olan konut satışı, 2020 yılı haziran ayında yüzde 250,9 oranında artarak 11 bin 690 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 2019 yılı haziran ayında İzmir'de 3 bin 331 olan konut satışı, 2020 yılı haziran ayında yüzde 250,9 oranında artarak 11 bin 690 oldu.

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Konut satışlarında, İstanbul 28 bin 799 konut satışı ve yüzde 15,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 21 bin 915 konut satışı ve yüzde 11,5 pay ile Ankara, 11 bin 690 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en düşük olduğu iller sırasıyla 29 konut ile Ardahan, 40 konut ile Hakkari ve 68 konut ile Bayburt oldu. İzmir'de 3 bin 530 konut ilk defa satıldı. İzmir'de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 173,9 oranında artarak 3 bin 530 oldu. İzmir'de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,2 oldu. İlk satışlarda İstanbul 8 bin 253 konut satışı ve yüzde 14,1 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 5 bin 96 konut satışı ile Ankara ve 3 bin 530 konut satışı ile İzmir izledi.


İzmir'de 2020 haziran ayında 6 bin 686 ipotekli konut satışı gerçekleşti


İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1278,6 oranında artarak 6 bin 686 oldu. İzmir'de haziran ayında satışı yapılan konutların yüzde 57,2'si ipotekli satış olarak gerçekleşti. İpotekli satışların yüzde 29,4'ünü ilk satış, yüzde 70,6'sını ise ikinci el satışlar oluşturdu. Diğer konut satışlarının ise yüzde 31,2'sini ilk satış, yüzde 68,8'ini ise ikinci el satışlar oluşturdu.


Konut satışlarında Buca birinci


İzmir'in nüfusu 150 bin üzeri olan ve konut satış sayısı yüksek olan ilçeleri arasında, 2020 haziran ayında en fazla konut satışı bin 355 konut ile Buca'da gerçekleşti. Buca'yı bin 173 konut satışı ile Karşıyaka, bin 70 konut satışı ile Çiğli, 920 konut satışı ile Torbalı, 746 konut satışı ile Karabağlar, 705 konut satışı ile Menemen, 626 konut satışı ile Bornova, 543 konut satışı ile Bayraklı ve 511 konut satışı ile Konak takip etti. - İZMİR

İstanbul, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 10:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İzmir'de konut satışları yüzde 250,9 oranında arttı - Son Dakika Ekonomi
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