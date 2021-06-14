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İzmir'de konut satışları yüzde 6,5 arttı - Son Dakika

İzmir'de konut satışları yüzde 6,5 arttı

14.06.2021 15:10
İzmir'de konut satışları yüzde 6,5 arttı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 2020 yılı Mayıs ayında İzmir'de 3 bin 96 olan konut satışı, 2021 yılı Mayıs ayında yüzde 6,5 oranında artarak 3 bin 298 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 2020 yılı Mayıs ayında İzmir'de 3 bin 96 olan konut satışı, 2021 yılı Mayıs ayında yüzde 6,5 oranında artarak 3 bin 298 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 11 bin 356 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip olurken, satış sayılarına göre İstanbul'u 5 bin 653 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 3 bin 298 konut satışı ve yüzde 5,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Ardahan, 11 konut ile Hakkari ve 26 konut ile Bayburt oldu.

İzmir'de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 oranında azalarak 858 oldu. İzmir'de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 26,0 oldu. İlk satışlarda İstanbul 3 bin 153 konut satışı ve yüzde 17,3 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u bin 156 konut satışı ile Ankara ve 858 konut satışı ile İzmir izledi.

İzmir'de ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,2 oranında artarak 2 bin 440 oldu. İzmir'de toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 74,0 oldu.

İkinci el konut satışlarında İstanbul 8 bin 203 konut satışı ve yüzde 20,0 pay ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 72,2 oldu. İkinci el konut satışlarında Ankara 4 bin 497 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 2 bin 440 konut satışı ile İzmir izledi.

İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,1 oranında azalarak 738 olarak gerçekleşti. Mayıs ayında toplam konut satışları içinde ipotekli konut satışlarının payı yüzde 22,4 oldu. İpotekli satışların yüzde 23,3'ünü ilk satış, yüzde 76,7'sini ise ikinci el satışlar oluşturdu.

İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 210 konut satışı ve yüzde 20,9 pay ile ilk sırada yer aldı. Hakkari ve Şırnak illerinde ipotekli konut satışı gerçekleşmezken Ardahan'da 1 ipotekli konut satışı gerçekleşti.

Konut satışlarında Buca birinci

Nüfusu 150 bin üzeri ve konut satış sayısı yüksek olan ilçelerde, İzmir'de 2021 yılı Mayıs ayında en fazla konut satışı Buca'da gerçekleşti. Buca'da 378 konut satılırken Buca'yı 290 konut satışı ile Karşıyaka, 277 konut satışı ile Çiğli, 271 konut satışı ile Torbalı, 226 konut satışı ile Karabağlar, 200 konut satışı ile Menemen, 173 konut satışı ile Konak, 166 konut satışı ile Bornova ve 144 konut satışı ile Bayraklı takip etti. - İZMİR

İstanbul, Mayıs, İzmir, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İzmir'de konut satışları yüzde 6,5 arttı - Son Dakika Ekonomi


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