İzmir'de konut satışları yüzde 6,9 oranında azaldı - Son Dakika

İzmir'de konut satışları yüzde 6,9 oranında azaldı

15.04.2021 14:16
İzmir'de konut satışları yüzde 6,9 oranında azaldı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 2020 yılı mart ayında İzmir'de 7 bin 131 olan konut satışı, bu yılın mart ayında yüzde 6,9 oranında azalarak 6 bin 636 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 2020 yılı mart ayında İzmir'de 7 bin 131 olan konut satışı, bu yılın mart ayında yüzde 6,9 oranında azalarak 6 bin 636 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 22 bin 7 konut satışı ve yüzde 19,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 3 konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile Ankara, 6 bin 636 konut satışı ve yüzde 6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 15 konut ile Ardahan, 16 konut ile Hakkari ve 52 konut ile Tunceli oldu.

İzmir'de bin 836 konut ilk defa satıldı

İzmir'de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 oranında azalarak bin 836 oldu. İzmir'de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 27,7 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 317 konut satışı ve yüzde 18,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 2 bin 98 konut satışı ile Ankara ve bin 836 konut satışı ile İzmir izledi.

İzmir'de ikinci el konut satışlarında 4 bin 800 konut el değiştirdi

İzmir'de ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 oranında azalarak 4 bin 800 oldu. İzmir'de toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 72,3 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 15 bin 690 konut satışı ve yüzde 20,1 pay ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 71,3 oldu. Ankara 8 bin 905 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 4 bin 800 konut satışı ile İzmir izledi.

İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53,5 oranında azalarak bin 478 olarak gerçekleşti. Mart ayında toplam konut satışları içinde ipotekli konut satışlarının payı yüzde 22,3 oldu. İpotekli satışların yüzde 20,7'sini ilk satış, yüzde 79,3'ünü ise ikinci el satışlar oluşturdu.

İpotekli satışlarda İstanbul 4 bin 643 konut satışı ve yüzde 1,3 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Hakkari oldu.

Konut satışlarında Buca birinci

Nüfusu 150 bin üzeri ve konut satış sayısı yüksek olan ilçelerde, İzmir'de bu yılın mart ayında en fazla konut satışı Buca'da gerçekleşti. Buca'da 695 konut satılırken, Buca'yı 666 konut satışıyla Karşıyaka, 555 konut satışı ile Torbalı, 505 konut satışı ile Menemen, 408 konut satışı ile Karabağlar, 407 konut satışı ile Bornova, 400 konut satışı ile Çiğli, 336 konut satışı ile Konak ve 269 konut satışı ile Bayraklı takip etti. - İZMİR

İstanbul, İzmir, konut, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İzmir'de konut satışları yüzde 6,9 oranında azaldı - Son Dakika Ekonomi


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