İzmir'de konut satışları yüzde 7,7 oranında azaldı - Son Dakika

İzmir'de konut satışları yüzde 7,7 oranında azaldı

16.10.2020 13:10
İzmir'de konut satışları yüzde 7,7 oranında azaldı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 2019 yılı eylül ayında İzmir'de 8 bin 830 olan konut satışı, 2020 yılı eylül ayında yüzde 7,7 oranında azalarak 8 bin 153 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 2019 yılı eylül ayında İzmir'de 8 bin 830 olan konut satışı, 2020 yılı eylül ayında yüzde 7,7 oranında azalarak 8 bin 153 oldu.

Konut satışlarında, İstanbul 25 bin 399 konut satışı ve yüzde 18,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 12 bin 677 konut satışı ve yüzde 9,3 pay ile Ankara, 8 bin 153 konut satışı ve yüzde 6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 17 konut ile Hakkari, 24 konut ile Ardahan ve 63 konut ile Bayburt oldu.

İzmir'de 2 bin 266 konut ilk defa satıldı

İzmir'de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,5 oranında azalarak 2 bin 266 oldu. İzmir'de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 27,8 oldu. İlk satışlarda İstanbul 7 bin 99 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 bin 99 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 266 konut satışı ile İzmir izledi.

İzmir'de ipotekli konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,5 oranında azalarak 2 bin 408 oldu. İzmir'de eylül ayında satışı yapılan konutların yüzde 29,5'i ipotekli satış olarak gerçekleşti. İpotekli satışların yüzde 24,9'unu ilk satış, yüzde 75,1'ini ise ikinci el satışlar oluşturdu. Diğer konut satışlarının ise yüzde 29'unu ilk satış, yüzde 71'ini ise ikinci el satışlar oluşturdu.

Konut satışlarında Buca birinci

Nüfusu 150 bin üzeri ve konut satış sayısı yüksek olan ilçelerde, İzmir'de 2020 Eylül ayında en fazla konut satışı Buca'da gerçekleşti. 2020 Eylül ayında Buca'da 971 konut satılırken, Buca'yı 911 konut satışı ile Karşıyaka, 583 konut satışı ile Çiğli, 572 konut satışı ile Karabağlar, 549 konut satışı ile Torbalı, 496 konut satışı ile Menemen, 461 konut satışı ile Bornova, 453 konut satışı ile Konak ve 352 konut satışı ile Bayraklı takip etti. - İZMİR

İstanbul, Eylül, İzmir, konut, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de konut satışları yüzde 7,7 oranında azaldı - Son Dakika

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