İzmir'de konut satışları yüzde 74 arttı - Son Dakika
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İzmir'de konut satışları yüzde 74 arttı

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 2019 yılı şubat ayında İzmir'de 4 bin 403 olan konut satışı, 2020 yılı şubat ayında yüzde 74 oranında artarak 7 bin 669 oldu.

İzmir'de konut satışları yüzde 74 arttı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 2019 yılı şubat ayında İzmir'de 4 bin 403 olan konut satışı, 2020 yılı şubat ayında yüzde 74 oranında artarak 7 bin 669 oldu.


Konut satışlarında, İstanbul 22 bin 662 konut satışı ve yüzde 19,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 13 bin 326 konut satışı ve yüzde 11,2 pay ile Ankara, 7 bin 669 konut satışı ve yüzde 6,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 5 konut ile Hakkari, 6 konut ile Ardahan ve 32 konut ile Bayburt oldu.


İzmir'de 2 bin 370 konut ilk defa satıldı


İzmir'de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,7 artarak 2 bin 370 oldu. İzmir'de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,9 oldu. İlk satışlarda İstanbul 7 bin 326 konut satışı ve yüzde 19,6 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 bin 305 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 370 konut satışı ile İzmir izledi.


İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 466,7 oranında artarak 3 bin 128 oldu. İzmir'de şubat ayında satışı yapılan konutların yüzde 40,8'i ipotekli satış olarak gerçekleşti. İpotekli satışların yüzde 31'ini ilk satış, yüzde 69'unu ise ikinci el satışlar oluşturdu. Diğer konut satışlarının ise yüzde 31'ini ilk satış, yüzde 69'unu ise ikinci el satışlar oluşturdu.


Konut satışlarında Buca birinci


Nüfusu 150 bin üzeri ve konut satış sayısı yüksek olan ilçelerde, İzmir'de 2020 Şubat ayında en fazla konut satışı Buca'da gerçekleşti. 2020 Şubat ayında Buca'da bin 32 konut satılırken, Buca'yı 831 konut satışı ile Karşıyaka, 684 konut satışı ile Çiğli, 597 konut satışı ile Torbalı, 559 konut satışı ile Bornova, 480 konut satışı ile Menemen, 467 konut satışı ile Karabağlar, 430 konut satışı ile Konak ve 332 konut satışı ile Bayraklı takip etti. - İZMİR

Türkiye İstatistik Kurumu, İstanbul, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:40 Kaynak: İHA
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