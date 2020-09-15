İzmir'de konut satışları yüzde 85 oranında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 2019 yılı ağustos ayında İzmir'de 6 bin 25 olan konut satışı, 2020 yılı ağustos ayında yüzde 85 oranında artarak 11 bin 145 oldu.

Konut satışlarında İstanbul, 30 bin 292 konut satışı ve yüzde 17,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 17 bin 131 konut satışı ve yüzde 10,1 pay ile Ankara, 11 bin 145 konut satışı ve yüzde 6,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla; 13 konut ile Hakkari, 22 konut ile Ardahan ve 99 konut ile Şırnak oldu.

İzmir'de 3 bin 193 konut ilk defa satıldı

İzmir'de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,1 oranında artarak 3 bin 530 oldu. İzmir'de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 28,6 oldu. İlk satışlarda İstanbul 8 bin 103 konut satışı ve yüzde 15,5 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 bin 891 konut satışı ile Ankara ve 3 bin 193 konut satışı ile İzmir izledi.

İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 153,1 oranında artarak 5 bin 627 oldu. İzmir'de ağustos ayında satışı yapılan konutların yüzde 50,5'i ipotekli satış olarak gerçekleşti. İpotekli satışların yüzde 27,8'ini ilk satış, yüzde 72,2'sini ise ikinci el satışlar oluşturdu. Diğer konut satışlarının ise yüzde 29,5'ini ilk satış, yüzde 70,5'ini ise ikinci el satışlar oluşturdu.

Konut satışlarında Buca birinci

Nüfusu 150 bin üzeri ve konut satış sayısı yüksek olan ilçelerde, İzmir'de 2020 ağustos ayında en fazla konut satışı Buca'da gerçekleşti. 2020 Ağustos ayında Buca'da bin 403 konut satılırken, Buca'yı bin 171 konut satışı ile Karşıyaka, 908 konut satışı ile Çiğli, 799 konut satışı ile Karabağlar, 746 konut satışı ile Torbalı, 708 konut satışı ile Menemen, 657 konut satışı ile Bornova, 556 konut satışı ile Bayraklı ve 550 konut satışı ile Konak takip etti. - İZMİR