İzmir'de konut satışlarında artış - Son Dakika

İzmir'de konut satışlarında artış

İZMİR'de konut satışları geçen yıl ile kıyaslandığında 2020 yılının ocak ayında iki kat arttı. Özellikle yatırım amaçlı konut satın almak isteyenler yeni yerleşim bölgelerindeki 1+1 daireleri tercih ediyor. Uzmanlar ise talepteki yoğunluğa bağlı olarak önümüzdeki dönemde konut fiyatlarının yükseleceğini söyleyerek yatırımcıları ellerini çabuk tutmaları yönünde uyarıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İzmir'de 2019 yılı Ocak ayında 3 bin 795 olan konut satışı 2020 yılında 7 bin 212'ye çıktı. İzmir'de konut satışlarının iki kat arttığını ifade eden İzmir Emlak ve Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, bu sonucun altında yatan nedenleri sıraladı. İzmir'de diğer illere nazaran konut fiyatlarının daha düşük olduğunu kaydeden Güleroğlu, konut kredi faiz oranlarının düşmesiyle birlikte satışlarda artış yaşandığını vurguladı. Mevduat faizlerinin de aşağıda olduğunu belirten Güleroğlu, yatırımcıların gayrimenkule yöneldiğini söyleyerek " Buca, Bayraklı, Bornova ve özellikle Mavişehir'de 1+1 konutlar çok revaçta. Bu tip daireler yatırım amaçlı olarak çok düşünülüyor. Bu yüzden öğrenciler oturmak için, yatırımcılar ise öğrencilere kiraya vermek için 1+1 konut satın alıyor" dedi. Piyasadaki hareketlenmenin aslında hafif yönde olduğunu savunan Güleroğlu, satışlarda çok yoğun bir etki yaşanmasa da önümüzdeki dönemde piyasanın daha da canlanacağını dile getirdi. Güleroğlu şöyle konuştu:

"Konut kredi faiz oranlarının biraz daha aşağı düşeceğine dair duyumlar alıyoruz. Mevduat faizlerinin de biraz aşağı çekilmesiyle piyasalarda ciddi canlılık olacağını düşünüyoruz. Konut kredi faiz oranlarının iyice düşmesini bekleyip daha sonra konut almayı düşünenler var. Fakat 1 ay önce 130-140 bin liraya 1+1 konut bulabiliyorduk. Şuan ise 150 bin liradan aşağı bulamıyoruz. Önümüzdeki aylarda faiz oranları aşağı gelmeye başladığında fiyatlar 160-170 binlere çıkabilir. Bu nedenle yatırımcı elini çabuk tutmalı. İstanbul Bursa ve İzmir otobanı iki şehir arasını 3 buçuk 4 saate düşürüyor. Bunu düşünerek yatırımcılar önceden alımlarını yaptı. Otoban açıldığında ev fiyatları daha da yükselecek."

EMLAKTA 2020 BEREKETİ

Bornova'da emlakçılık yapan Serkan Çelik ise İzmir'de konut satışlarının özellikle geçtiğimiz kasım ayından itibaren arttığını vurguladı. Konut sahibi olmak isteyenlerin fırsatı iyi değerlendirdiğini ifade eden Çelik "Mevduat faizlerinin düşmesiyle birlikte üniversitenin bulunduğu ve sanayinin yoğun olarak geliştiği Bornova ilçesinde konut satışları artmaya başladı. Bu hareketlilik sektörümüzü güzel etkiledi. Bornova'da bölgeye ve mahalleye göre farklılık gösterse de 2+1 konutların fiyatı 250 bin liradan 750 bin liraya kadar çıkıyor. 3+1 konutlar ise 450 bin liradan başlayıp 2 milyona kadar yükselebiliyor. 2020'ye güzel başladık, günlerimiz bereketli geçiyor. Herkes konut almaya yöneldi. Oturmak için de yatırım için de tercih edenler var" dedi.

1+1 KONUTLARA YOĞUN İLGİ

İzmir'de 29 yıldır emlakçılık yaptığını söyleyen Gönül Vural da konut piyasasındaki hareketliliğin konut ve kredi faiz oranlarındaki düşüşe bağlı olduğunu dile getirerek "Bayraklı yeni kent merkezi olması sebebiyle konut fiyatları yüksek. Ama bu bölge çok da talep görüyor. Mevlana ile Manisa yolu girişinde yeni yerleşim yerleri var. Osmangazi'de de daha uygun ve herkesin ulaşabildiği fiyatlarla konut bulunabiliyor. Ama Özkanlar bölgesi konut fiyatlarının yüksek seyrettiği bir yer" dedi. Yatırımcıların yeni yerleşim bölgelerini tercih ettiğini anlatan Vural, 1+1 dairelerin yoğun talep gördüğünü belirterek şöyle devam etti:

"Eski yerleşim yerlerinde yatırım yapmak biraz zor. Yeni yerleşim bölgelerinde 1+1 ya da 2+1 daireler yatırım için daha uygun. Bu daireler öğrencilere kiralanıyor. Mevlana Mahallesi üniversiteye çok yakın. Doğanlar Mahallesi'nde konut fiyatları 1+1'ler için 200 ile 350 bin arasında değişebiliyor. Bu daireler bin liraya yakın fiyatla kiraya veriliyor. Oldukça güzel bir yatırım. Bu aralar Buca, Çiğli ve Bornova'da 1+1'ler çok yoğun talep görüyor."