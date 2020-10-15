DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 14

15.10.2020 15:43
DHA YURT BÜLTENİ - 14, System.String[]

YenidenYazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine,'Köpeklere boruyla dayak tepki çekti' başlıklı haberimizi, gelişmelerle yeniden servis ediyoruz.

Yeniden

Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine,

'Köpeklere boruyla dayak tepki çekti' başlıklı haberimizi, gelişmelerle yeniden servis ediyoruz.

YENİDEN

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İZMİR'in Selçuk ilçesinde Engin K., bahçesine girdiğini iddia ettiği 'Max' isimli köpeği sokak ortasında plastik boruyla dövdü. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, hayvanseverler Engin K.'den şikayetçi oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Zafer Mahallesi 3010 Sokak'ta meydana geldi. Birkaç gün önce evden kaçan Max isimli köpek, iddiaya göre iki köpek besleyen Engin K.'nin bahçesine girdi. Bunun üzerine oturduğu daireden inen Engin K., elindeki plastik boruyla köpeğe defalarca vurdu. Darbelere maruz kalan köpek acıyla havlarken, Engin K. ise bölgeden ayrıldı. Sesleri duyup pencerelerine çıkan mahalleli, o anlar cep telefonlarının kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde Engin K.'nin elindeki boruyla Max isimli köpeğe defalarca vurduğu görüldü. Olayın ardından mahalleli Engin K.'ye tepki gösterirken, bacağından yaralanan köpek ise veterinere götürüldü. Bugün öğle saatlerinde bir araya gelen 10 hayvansever, karakola giderek Engin K.'den şikayetçi oldu.'KÖPEĞİMİN BAĞIRMALARI KULAĞIMDAN GİTMİYOR'Dövülen köpeğin sahibi Günnur Kurtuldu (42), olayı şans eseri sosyal medyada gördüğünü belirterek, "Köpeğim birkaç gün önce kaçmıştı ve biz de günlerdir onu arıyorduk. Sabah saatlerinde sosyal medyada gezinirken tesadüf eseri o videoyu gördüm ve hemen oğlumu aradım. Köpeğimizi bu sokakta yaralı olarak bulduk. Arka bacağında şişlik var. İş yerinden buraya nasıl geldiğimi bilemiyorum. Köpeğimi bu hale getiren kişiden şikayetçi oldum. Videoda köpeğimin bağırmaları kulağımdan gitmiyor" diye konuştu.Köpeğe şiddeti telefonuyla kaydeden Hatice Aslan (54), "Balkonda otururken Engin K.'yi elinde boruyla gördüm ve ardından da köpeği dövdü. Ben de kendisine 'Yazıklar olsun sana Engin. Hayvandan ne istedin?' diye bağırdım. Bana cevap veremedi ancak eşi bağırmaya başladı. Köpeği dövdüğü sırada ben de kamerayla kayıt altına aldım. Görünce elim ayağım titredi. Bazı komşularımız da cama çıkıp tepki gösterdi" dedi.'BU VİCDANSIZLIĞA DAYANAMAM'Mahallede oturan Ece Deniz Morkaya (33), görüntüleri sonuna kadar izleyemediğini söyledi. Morkaya, "Sesleri duyunca balkona çıktım. Açım çok iyi olmadığı için telefonla çekemedim ama neyse ki komşumuz çekmiş. Doğal gaz borusuyla köpeğe vurduğu sırada 'Ne yapıyorsun?' diye bağırdım ve bana 'Köpeği öldüreceğim' cevabını verdi. Evimin köşesine sopayla geldi. Aslında şiddet bir kez de olmamış. Birkaç gün boyunca köpeğe şiddet göstermiş. Görüntüleri sonuna kadar izleyemedim, bu vicdansızlığa dayanamam" ifadelerini kullandı.

Olayın takipçisi olacaklarını söyleyen Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Tire temsilcisi Seher Kul (42), "Akşam ihbar geldiğinde hepimiz şoke olduk ve gereğinin yapılması için harekete geçtik. KİHAYKO olarak gerekli tüm adımları atacağız. Buradaki veya neresi olursa olsun bu canların haklarını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. İnsanlar artık hayvanlara zarar vermekten vazgeçsinler" dedi.

DHA YURT BÜLTENİ - 14
DHA YURT BÜLTENİ - 14
DHA YURT BÜLTENİ - 14
DHA YURT BÜLTENİ - 14
DHA YURT BÜLTENİ - 14
DHA YURT BÜLTENİ - 14
DHA YURT BÜLTENİ - 14
DHA YURT BÜLTENİ - 14
DHA YURT BÜLTENİ - 14
DHA YURT BÜLTENİ - 14
DHA YURT BÜLTENİ - 14
DHA YURT BÜLTENİ - 14
DHA YURT BÜLTENİ - 14
DHA YURT BÜLTENİ - 14
DHA YURT BÜLTENİ - 14

Zafer Mahallesi, Şiddet, Selçuk, Köpek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

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