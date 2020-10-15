İzmir'de köpeğe boruyla dayak (3) - Son Dakika

İzmir'de köpeğe boruyla dayak (3)
15.10.2020 17:02
İDARİ VE ADLİ İŞLEM BAŞLATILDIİzmir Selçuk'ta, Engin K.'nin 'Max' isimli köpeği sokakta elindeki boruyla dövdüğü görüntülerinin ardından harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, idari ve adli işlem başlattı.
İDARİ VE ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
İzmir Selçuk'ta, Engin K.'nin 'Max' isimli köpeği sokakta elindeki boruyla dövdüğü görüntülerinin ardından harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, idari ve adli işlem başlattı. Engin K.'nin, kendi köpeklerine zarar verdiği için 'Max' isimli köpeği dövdüğünü söylediği belirtildi. Engin K.'ye 947 liralık para cezası da uygulandı.
Tolga TAHÇI/İZMİR,
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