İzmir'de köpeğe boruyla dayak (3) - Son Dakika

İDARİ VE ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

İzmir Selçuk'ta, Engin K.'nin 'Max' isimli köpeği sokakta elindeki boruyla dövdüğü görüntülerinin ardından harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, idari ve adli işlem başlattı. Engin K.'nin, kendi köpeklerine zarar verdiği için 'Max' isimli köpeği dövdüğünü söylediği belirtildi. Engin K.'ye 947 liralık para cezası da uygulandı.

Tolga TAHÇI/İZMİR,