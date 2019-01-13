İzmir'de Köpeğe Satırlı Saldırı İddiası

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, iddiaya göre bir köpeğe kesici aletle saldırdı.

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, iddiaya göre bir köpeğe kesici aletle saldırdı. Olayda göğsünden yaralanan talihsiz köpek, yaşadığı evin bahçesine sığındı.



Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle yakınlarında meydana geldi. Ali Hıdır Coşkun'un sahibi olduğu köpeğe, iddiaya göre kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler, kesici aletle saldırdı. Olayda göğsünden yaralanan talihsiz köpek, kaçarak yaşadığı evin bahçesine sığındı. Köpeği kanlar içerisinde yatarken gören çevredekiler, durumu Coşkun'a bildirdi. Eve gelen Coşkun, köpeğini alarak veteriner hekime götürdü. Köpeğe müdahalede bulunan veteriner, göğsündeki yaranın satırla yapıldığını öne sürdü. Coşkun, yapılan tedavinin ardından köpeğini eve götürdü. Evinde köpeğine bakmaya devam eden Coşkun, gerekli yerlere şikayette bulunacağını ve bunu yapan kişi veya kişilerin yakalanmasını istedi.

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Satırlı Saldırıya Uğrayan Köpek, Göğsünden Yaralandı

İzmir'de Köpeğe Satırlı Saldırı İddiası

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